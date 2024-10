Wanda Nara reveló detalles de su relación con Mauro Icardi y L-Gante: "Hay muchas mentiras"

El tenso vínculo que tienen Wanda Nara y L-Gante comenzó un nuevo episodio, de escándalo, por la reciente entrevista que el cantante argentino le dio a Susana Giménez el pasado domino 13 de octubre. En la conversación con la diva argentina, Elián contó detalles de su vínculo con la actual conductora de "Bake Off Famosos".

L-Gante junto a Susana Giménez

"Nosotros pasamos momentos que la gente no sabe, compartimos muchas cosas, y creo que a ella le gustaba estar conmigo", reveló L-Gante en el programa de Susana y desató, nuevamente, una ola de especulaciones y un ida y vuelta tenso con Wanda Nara.

Wanda Nara y L-Gante

Luego de estos dichos del cantante argentino, Wanda le brindó un móvil al programa LAM, conducido por Ángel De Brito, donde habló del tema sin esquivarlo y con mucha claridad. Lo primero que aclaró la conductora es sobre el vínculo que la une a L-Gante. "Nunca tuvimos nada. Somos amigos y trabajamos juntos, pero nunca hubo nada sentimental entre nosotros", afirmó la modelo.

Además, Wanda explicó que su relación con el cantante siempre fue puramente profesional y ese vínculo, después de varios trabajos juntos, llegó a ser una buena amistad. "Nos conocimos cuando hicimos cosas juntos, y siempre nos fue muy bien. Hoy mismo, cuando venía en el auto, estaba escuchando el tema que hicimos. Para mí, eso es lo importante, el trabajo", explicó la modelo enfocando su vínculo profesional y laboral con L-Gante.

El descargo de Wanda Nara por los dichos de L-Gante en el programa de Susana Giménez

Respecto a su descargo en sus historias de Instagram sobre los dichos del cantante en lo de Susana Giménez, Wanda Nara dijo: "Capaz me levanté un poco enojada, pero ya está, soy olvidadiza". Fue así como la conductora le restó importancia sus dichos del lunes 14 de octubre a la mañana.

Lo más llamativo de la nota de la conductora fue cuando desmintió categóricamente una de las frases que más alcance tuvo de la entrevista de L-Gante. El cantante dio a entender que Wanda había sido "el mejor sexo de su vida", lo cual fue el comienzo de una gran polémica. Ante estos dichos del joven, la modelo aclaró: "Eso no es verdad. Nunca tuvimos sexo, jamás".

Wanda Nara junto a L-Gante, semanas atrás, en el programa "Bake Off Famosos"

Después dio detalles del por qué: "Yo no soy una persona que tiene sexo ocasional con alguien con quien no tengo nada. Nunca lo hice en mi vida". Respecto a esto Wanda Nara fue contundente y dejó en claro que lo que había dicho L-Gante era falso.

Wanda Nara habló de cómo está su relación con Mauro Icardi actualmente

Luego de la entrevista de L-Gante con Susana Giménez, también se comenzó a especular si sus dichos afectaron en la relación actual de Wanda Nara y Mauro Icardi. Algunos medios y usuarios de redes sociales notaron que la modelo y el futbolista se habían dejado de seguir mutuamente, lo que alimentó los rumores de una nueva crisis.

Wanda Nara y Mauro Icardi

El móvil para el programa LAM, Wanda desmintió y aclaró que los dichos de L-Gante no estaban relacionados con que con Icardi se hayan dejado de seguir. "Mauro y yo nunca nos seguíamos en Instagram, pero hace poco lo empecé a seguir y justo cuando dijeron que no nos seguíamos, me di cuenta de eso. Entonces lo dejé de seguir para que no hablen de lo que no es. Son tonterías de adolescentes", sentenció la conductora.

Mauro Icardi junto a Wanda Nara tras su visita al país

Además, la modelo no esquivó el tema y habló de la estabilidad actual de su relación con Mauro Icardi, después de un año donde tuvieron varias idas y vueltas. "Siempre voy a luchar por mi familia. No hay nada imperdonable que haya pasado entre nosotros. El amor está intacto", concluyó Wanda Nara.

C.S.