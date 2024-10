Wanda Nara y L-Gante volvieron a estar bajo los reflectores, luego de varios sucesos que impusieron nuevos rumores de romance. En primer lugar, el cantante apareció un día en Bake Off Famosos; luego, se viralizó una foto de ambos en Luján a los besos; y, finalmente, el artista apuntó contra la conductora por la relación que mantenían. De esta manera, una nueva pelea surgió entre ambos. Sin embargo, la verdadera razón de la misma sería mucho más sentimental de lo que se espera.

Revelaron el verdadero motivo de la pelea entre Wanda Nara y L-Gante

El domingo 13 de octubre, L-Gante lanzó una picante frase en el living de Susana Giménez, que abrió las puertas a una nueva discusión con su "amiga", Wanda Nara. Al momento de referirse a su relación, el cantante de RKT expresó: “Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, mirá si viene, dice algo y después tiene que volver a la casa y está el marido”.

Esto despertó que ambos volvieran a enojarse, y que la empresaria publicara un fuerte descargo en su contra: "Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva para usarme para que no se hable de tu tema. Ojalá hablen tus canciones".

Sin embargo, al aire de LAM, la modelo comentó otra cosa. "Estoy un poco enojada, pero soy olvidadiza. La verdad siempre es una, por eso está bueno que conozcan mi verdad", comenzó, en un móvil con las angelitas. Y sumó: "Hablé con él. No me pidió disculpas. Me dijo como que fue la manera que buscó para sacar. Es muy difícil estar en el living de Susana, uno se pone nervioso. A veces te hace una pregunta y querés ser cordial, lo querés continuar, por eso creo que se puso nervioso. Se dijeron muchas cosas que no son verdad".

Finalmente, este martes 15 de octubre, Juan Etchegoyen reveló el verdadero motivo por el cual Wanda Nara se habría peleado con L-Gante. “La China y L-Gante grabaron un tema en su momento. A Wanda no le habría gustado, lo sintió como una traición. Ella lo define como su amigo y un amigo no hace esas cosas de establecer vínculo con una persona que le hizo mal a su amiga. Elián lo hizo porque en ese momento no estaban bien las cosas con Wanda...”, recordó el periodista.

De esta manera, unió ese suceso con lo ocurrido últimamente y explicó: “Wanda Nara lo sintió como una traición porque ella hizo muchas cosas por él y L-Gante en su momento le pagó de la peor manera. Más allá de eso que pasó, que para mí iba a implicar un quiebre, no sucedió porque volvieron a verse; Wanda lo llevó a Bake Off hace pocos días, pero desde ahí se pudrió todo de nuevo”. La relación entre el cantante y la modelo se encuentra en la cuerda floja, mientras el artista se enfrenta a un juicio por 12 años de cárcel. Los fanáticos de ambos esperan que esto pase rápido, y que vuelvan a ser los que eran antes de todo.

A.E