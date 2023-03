La empresaria Zulemita Menem, quien mantiene un perfil reservado en sus redes sociales, compartió un video con fotos vintage de su hijo Luca Bertoldi acompañado de un emotivo mensaje por su cumpleaños. "Hijo de mi alma, no me alcanzan las palabras para decirte el orgullo que me da ser tu mamá, juntos pasamos por momentos duros que forjaron tu vida. Desde chiquito siempre fuiste mi sostén, la vuelta a la vida de tus abuelos y el ejemplo de tu hermano", comenzó escribiendo la hija del ex presidente de Argentina Carlos Menem.

"Que el camino siempre te encuentre con esa entereza que te destaca. Hoy puedo darle gracias a Dios porque mi hijo es un gran hombre, por su educación, por su humildad, por sus principios morales y porque tiene el corazón más enorme del mundo. Te amo con mi vida", cerró Zulemita. La publicación fue reposteada por la cuneta de su hijo en sus historias.

Luca y Malek, los hijos de Zulemita conocieron a Messi

Los hijos de Zulemita Menem, Luca Bertoldi y Malek Pocovi estuvieron presentes en el partido de la Selección Argentina con Panamá y tuvieron un encuentro con Lionel Messi al finalizar el amistoso.

Malek Pocovi, el hijo de ulemita Menem conoció a Lionel Messi

"Malek y Luca saludando a, ¡vamos Argentina!", escribió la pareja de Rodolfo D’Onofrio acompañado de un video y una foto del momento.

J.M