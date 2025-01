Netflix continúa sumando aciertos con sus nuevas propuestas a los suscriptores del servicio. Apenas arrancó el año y la plataforma de streaming más popular ya se puede anotar varios éxitos. Entre ellos está esta producción estadounidense que, en pocos días, se convirtió en una de las más vistas del momento.

¿Cuál es la nueva miniserie de Netflix que ya es un éxito?

Se trata de Fachadas (No Good Deed), una producción estadounidense dirigida por Silver Tree, conocida popularmente por su gran trabajo en Muertos para mí (Dead to Me). La miniserie consta de sólo una temporada compuesta de 8 capítulos de media hora de duración cada uno aproximadamente, que le alcanza y sobra para atraer la atención de los usuarios de Netflix.

Lydia y Paul, personajes que venden su mansión interpretados por Lisa Kudrow y Ray Romano

La nueva y exitosa propuesta de la plataforma de streaming se puede enmarcar en el género de comedia negra, con toques de drama y algo de thriller psicológico. Desde su estreno, el 12 de diciembre de 2024, hasta el presente ha sabido captar el interés de los suscriptores por su atractiva trama y giros inesperados.

El argumento es simple, pero engancha desde el principio. Fachadas cuenta la historia de tres familias de características muy diferentes que compiten entre sí para comprar la casa de sus sueños, un hermoso y amplio inmueble estilo español de los suburbios de Los Ángeles que enamora a primera vista a quienes la visitan y que sus dueños, Paul y Lydia, quieren vender tras la partida de sus hijos ya adultos.

Tres familias luchan para quedarse con la casa en venta

Sin embargo, no todo es lo que parece. Detrás de la "fachada" de una vida perfecta se esconden oscuros secretos cuyos protagonistas harán todo lo posible para que no salgan a la luz. La miniserie cuenta con la actuación protagónica de Ray Romano y de Lisa Kudrov, ambos ganadores del premio Emmy. Forman parte del elenco también, Linda Cardellini, O.T. Fagbenle, Abbi Jacobson y Denis Leary, entre otros.

Los dueños espían a los posibles compradores de su casa

Esta comedia negra con toques de suspenso logra combinar de manera eficaz el humor con la tensión, creando un clima intrigante y sostenido por sólidas actuaciones de un destacado elenco. El resultado: una trama que invita al espectador a mirar capítulo tras capítulo para descubrir qué oscuros secretos esconde cada familia.

Si bien la miniserie no causó la mejor impresión entre los críticos de cine, si lo ha hecho entre los suscriptores de Netflix. La reseña del diario inglés The Guardian, por ejemplo, la calificó de torpe y demasiado floja, aunque destaca su gran trama y las excelentes interpretaciones. Por supuesto, la última palabra la tienen los espectadores, quienes ya dieron su pulgar para arriba, mientras la miniserie sigue sumando vistas y se mantiene en el Top Ten de lo más visto.