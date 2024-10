'El lugar de la otra': la emocionante historia de intriga y suplantación que acaba de llegar a Netflix

Las plataformas de streaming, como en el caso de Netflix, saben que tienen que ser originales y brindar una oferta variada y que aborde todos los géneros y tipos de contenidos audiovisuales debido a las enormes cantidades de preferencias que pueden llegar a tener los usuarios que abonan mensualmente. Este es el caso de 'El lugar de la otra', un film que forma parte de las nuevas apuestas de octubre de la N roja para competir con sus rivales en este rubro de servicios online.

Como parte de la renovación durante un nuevo mes como lo fue octubre, Netflix aprovechó y sumó una película llamada 'El lugar de la otra' que posee una duración de 1 hora y 35 minutos y como protagonistas a Elisa Zulueta, Marcial Tagle, Francisca Lewin, además de provenir de la industria cinematográfica de Chile. Esto indica que el servicio de streaming busca en todo el mercado audiovisual y varía en cuanto los tipos de producciones para complacer y presentar una amplia variedad en su catálogo.

Los usuarios o los clientes que pagan mensualmente para encontrarse con el mejor contenido se encontrarán con una película que tiene una historia que trata sobre el feminismo. Con la dirección de Maite Alberdi, el film chilena posee una trama más que interesante y que toma como punto de partida a 'Las Homicidas' de Alia Trabucco que trató sobre un homicidio cometido por Geel en los años '55. La escritora de Chile, que en ese entonces tenía en su haber tres escritos, mató a su amante en un reconocido hotel de la nación trasandina.

"Cuando la escritora chilena María Carolina Geel asesina a su amante, el caso cautiva a la tímida secretaria judicial Mercedes, lo que provoca una conexión entre ambas mujeres", expresa la sinopsis oficial el 'El lugar de la otra' de Netflix. Los medios, por aquel entonces, que las razones por las que esta mujer habría cometido el asesinato por impulsar su carrera en la literatura debido a que previamente no poseía tanto reconocimiento. De igual forma. no hay mayores precisiones y no hay conocimiento concreto al respecto de las causas del hecho acontecido, aunque lo que puede afirmarse es que tanto las coberturas periodísticas como la investigación se vieron signadas por la misoginia.

'El lugar de la otra', película que está disponible desde el 11 de octubre en la plataforma, se sumerge en una historia realmente conmovedora y que puede atrapar a los usuarios de todas partes del mundo que posee Netflix.

BL