El Kun Agüero habló por primera vez de su salud tras los rumores sobre su retiro

Luego de que tuviera que abandonar el campo de juego ante el Alavés vistiendo la camiseta del Barcelona por un fuerte dolor torácico, el Kun Agüero fue trasladado a una clínica donde le detectaron que había sufrido una arritmia y desde ese momento comenzaron a hacerle estudios clínicos y cardíacos.

Ayer comenzó a circular una versión de que el futbolista tendría decidido retirarse y hoy el propio jugador por intermedio de Pía Shaw quien habló con él contó cuál es su verdadera situación. "Los rumores son terribles. Estoy esperando para hacer las pruebas en una semana, las haré mientras sigo el plan de recuperación y veré que hago", comenzó relatando Pía quien contó con la autorización de Sergio para comunicar su palabra.

"Ahora es cuestión de paciencia, me fui a Andorra unos días porque estaba muy nervioso, ahora ya estoy en Barcelona para que me vea el médico. Tengo que seguir con toda la recuperación supongo que por lo menos serán seis meses y yo tengo 33 años y después tengo 3 meses más para entrenar y ponerme a punto si todo sale bien. Ahora si me dicen que no puedo seguir no seguiré más esa es la realidad", cerró la angelita leyendo lo que le escribió el Kun.

De acuerdo a la información que difundió, Catalunya Radio el deportista padece una arritmia cardíaca que no es benigna y que pone en serio peligro su carrera como futbolista profesional. Al parecer, el problema que padece es más serio de lo que pensaban y esto no permitiría su desempeño.

Kun Agüero debió suspender su actividad durante tres meses, debido malestar que sufrió durante el duelo ante Alavés en el Camp Nou. En ese momento, el ex de Gianinna Maradona envió un mensaje de agradecimiento de sus seguidores.

“Hola cules. Mandarles un abrazo a todos. Gracias por los mensajes de ánimo y el apoyo. Esperar por un tiempo y tener novedades. Les mando un abrazo a todos”, dijo días atrás aunque, por ahora, no hizo referencia alguna a su estado de salud.

