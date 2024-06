Celebridades y seguridad: ¿qué tácticas utilizan para proteger su vida privada?

Cuando pensamos en la protección de la vida privada, pocas personas llevan esta tarea a un nivel tan extremo como las celebridades, quienes deben batallar día y noche para evitar que el resto del mundo tenga demasiado acceso a su rutina. En conjunto con sus representantes, estas desarrollan decenas de estrategias para protegerse del ojo público.

¿Cuánto dinero gastan en seguridad las celebridades?

El pilar de la protección de su vida privada es sin duda la inversión en seguridad, ya sea para ayudarlos a ocultarse a plena luz del día, o para evitar que personas ajenas a su grupo cercano se acerquen demasiado a sus viviendas y lugares de trabajo, algo que pasa incluso en la televisión en vivo.

Aunque no existen cifras exactas de cuánto dinero suelen gastar las celebridades para proteger su vida privada, es común que esta inversión supere el millón de dólares.

Mientras que algunos músicos y actores gastan entre 1 y 10 millones de dólares anuales en su seguridad, muchos empresarios (especialmente aquellos que están involucrados en la política) gastan entre 20 y 100 millones de dólares. Pero, ¿en qué gastan específicamente?

Sistemas de videovigilancia

Sin duda, los sistemas de videovigilancia son uno de los pilares de la seguridad de las celebridades, quienes instalan decenas de cámaras en sus residencias para asegurarse de que no haya ingresos no autorizados. Mientras que algunos utilizan sistemas tradicionales, otros instalan cámaras escondidas en árboles y rocas para tener un ojo adicional.

Guardias de seguridad y guardaespaldas

Algo que no puede faltar en la vida de las celebridades es el personal de seguridad dedicado a su protección durante el día. Mientras que los guardaespaldas los acompañan en las salidas al exterior para protegerlos de paparazzis y amenazas inesperadas, los guardias de seguridad suelen mantenerse durante todo el día en sus propiedades para disuadir a los intrusos.

Control de acceso férreo

La mayoría de las celebridades instalan sistemas avanzados de control de acceso para proteger sus apartamentos y villas, ya que estos crean una amplia gama de barreras de entrada a quienes no cuentan con la autorización adecuada. Las cerraduras inteligentes e intercomunicadores con video son algunos de los métodos de control de acceso más utilizados por los famosos.

Ciberseguridad

Una capa adicional que incorporaron las celebridades a su día a día, son las herramientas de ciberseguridad. Las implementan en sus teléfonos y computadoras para evitar ser víctimas de cibercriminales, protegiendo la información privada que tienen en sus dispositivos, como mensajes, registros de llamadas, direcciones e incluso fotos.

Perros guardianes

Los perros guardianes son un clásico en lo referente a la protección de propiedades, funcionando no solo como una barrera de seguridad importante, sino también como una herramienta preventiva, ya que gracias a su gran olfato estos tienen la capacidad de detectar anomalías en el ambiente a kilómetros de distancia, así como seguir rastros de posibles intrusos.

Cuartos del pánico

A lo largo de la historia, los cuartos del pánico han servido como una última barrera de seguridad contra los intrusos en caso de que todas las medidas adicionales hayan fallado. Si bien es difícil considerarlos como una táctica para la protección de la vida privada (ya que para este punto queda poco que proteger más que la seguridad física), son una herramienta importante en el arsenal de seguridad de las celebridades.

Iluminación con sensores

Debido a que las propiedades de las celebridades suelen ser muy grandes, con muchas de estas ocupando cientos de hectáreas, es casi imposible detectar el ingreso de intrusos. Por este motivo, la iluminación con sensores de movimiento se ha vuelto tan popular entre los famosos, creando perímetros de seguridad verdaderamente inviolables, donde cualquier ingreso no autorizado es detectado de forma instantánea.

Drones

En la última década, muchas celebridades también invirtieron en flotas de drones para que hagan rondas en los alrededores de sus propiedades. Ya que se trata de una suerte de guardias móviles, los drones complementan las actividades del equipo de seguridad brindando una visión mucho más completa de lo que pasa alrededor de la casa durante el día y la noche.

Aunque estos trucos no aplican a la mayor parte de la población, esto no quiere decir que debamos minimizar el rol de las medidas de seguridad en nuestra vida diaria. Claramente, la mayoría de las personas no tendrán un presupuesto demasiado alto, sin embargo, definitivamente es ideal implementar herramientas novedosas que nos brinden protección contra quienes quieran invadir nuestra privacidad.

Estas tácticas, aunque cada vez menos “secretas”, son sin duda la clave para que buena parte de las celebridades pueda mantener su vida hermética tan hermética como sea posible.