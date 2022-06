Marea Ink: conocé a Milton, el tatuador que eligen cantantes, influencers y actores

Se están por cumplir diez años de su primer tatuaje y cinco desde que comenzó con el proyecto: Milton, tatuador especialista en realismo y creador de Marea Ink, cuenta, en diálogo con Caras, cómo encara cada proceso creativo, sus inicios y su experiencia de tatuar a personalidades cómo el cantante de reggaetón Nicky Jam, entre otros.

“Siempre me gustó dibujar, desde chico, pero no me gustaba regalar mis dibujos cuando me los pedían, y con el tatuaje encontré una forma de poder hacerlo y que cada persona se los lleve puestos, dejando plasmado en su cuerpo una parte de mi y de mi arte, transformando a mis clientes en mis lienzos”, cuenta Milton en su estudio Marea Ink.

Milton cuenta que siempre fue un “autodidacta” y que tanto la influencia de su abuela (que también dibujaba) cómo su participación en un taller de dibujo y pintura a los trece años fueron la base de lo que luego llegó. “Ella me llevó al primer taller de dibujo y pintura a los 13 años, esporádicamente hago otros cursos para aprender ciertas técnicas puntuales y desarrollar nuevos conceptos que aplico al tatuaje”.

Sin embargo, ¿cómo inspirarse para luego lograr el realismo en un estilo tan particular cómo el “Black and Grey”? “Para crear un diseño de realismo en black and grey suelo basarme en fotografías, tomando referencias de retratos de personajes, animales, paisajes, y a la hora de crear un diseño aplico varias técnicas para lograr mi estilo en el realismo”, explica.

Su trabajo llegó a oídos -y ojos- de personalidades famosas, cómo el cantante estadounidense Nicky Jam, quién lo convocó para que lo tatúe y el actor Rodrigo Romero (quién interpretó al “Potro” Rodrígo en su famosa película). “Fue muy placentero trabajar con ellos y un honor que me hayan elegido como artista para transmitir lo que ellos querían. Con ambos el diseño se hizo en conjunto y por suerte me dieron la libertad para crear e intervenir con mi estilo personal”.

Sin embargo, para Milton uno de los desafíos más complejos de su oficio (y en los que mayor presión sintió) estuvo ligado al retrato del astro Diego Armando Maradona realizado a en pleno streaming a “Momo” , el Streamer”, con muchas personas mirando y pendiente del resultado.

Milton en sus trabajos combina la impronta de cada cliente con la suya. “siempre los asesoro y me enfoco en que además de gustarle al cliente, me guste a mí. En primer lugar, escucho la idea que traen y en base a lo que me proponen diseño incorporando mi estilo personal al boceto inicial para juntos lograr transmitir lo que el cliente espera. La idea es que se lleve parte de mi creatividad plasmada en su piel. Junto con mi criterio estético, pensando siempre en la fisionomía del cuerpo, la persona que lo llevará puesto y la ubicación busco obtener el mejor resultado”, explica.

A la hora de decidir realizarse un tatuaje, él recomienda que el cliente identifique qué idea tiene a la hora de tatuarse, y en base a eso, buscar al profesional adecuado ya que “cada artista tiene su propio estilo y así lograr el mejor resultado”. También asegura que es fundamental ver que se trabaje con los elementos descartables correspondientes y que se abran en el momento de la sesión, como así también corroborar que todos los productos que se utilicen sean de buena calidad, estén en condiciones correctas y vigentes. Es muy importante la higiene dentro del estudio.