Solange Agterberg: la artista que ve el arte efímero como una experiencia inmersiva

La diseñadora de interiores y artista visual Solange Agterberg encontró en las instalaciones efímeras una forma de expresión única. Su trabajo, profundamente ligado a la emocionalidad y la interacción humana, desafía la permanencia del arte y propone experiencias que solo pueden vivirse en el momento.

Desde su infancia, Solange sintió una conexión especial con el arte y su formación académica la llevó por el camino del diseño de interiores, su verdadera vocación emergió con fuerza cuando se convirtió en madre lo que le abrió las puertas a una exploración artística más libre y personal.

Sus hijos crecieron rodeados de instalaciones y proyectos, absorbiendo el arte con naturalidad y desarrollando una mirada propia sobre el mundo. “El diseño de interiores está estrechamente ligado al arte. Me gusta desafiar la idea de que el arte debe perdurar; prefiero que se viva en el momento”, afirma Agterberg, quien a través de la asociación DArA, que reúne arquitectos y diseñadores, comenzó a desarrollar instalaciones efímeras, proyectos que desafían la idea de que el arte debe perdurar en el tiempo.

Para ella, la experiencia artística es lo único que realmente queda en la memoria de quienes la viven. Su última instalación, inspirada en Franz Kafka, es un claro ejemplo de su enfoque artístico y su personalidad arriesgada. Y Solange prefiere que su trabajo hable por sí mismo.

Ph: Raúl de Chapeaurouge. Stylist: Caro Mergherian. Makeup & Hair: Dominique Heslop. Look blanco : Min Agostini. Look rojo :Fabián Zitta. Look mono gris: Mija. Compañía de sombreros .