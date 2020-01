Conocé toda la intimidad de los festejos de Año nuevo de Alberto Fernández y su familia

View this post on Instagram

📸 Comparto unas imágenes de la noche del 31 en familia. Recibimos el año nuevo con mucha alegría y sabiendo que nos espera un gran desafío trabajando junto a muchas personas para mejorar la vida de las argentinas y los argentinos. 💕 #tbt @alferdezok @dyhzy @dylanferdezok @procerfernandezok