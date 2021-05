Escándalo en la familia de Reutemann: el desesperado pedido de su hija

Cora y Mariana, las hijas de Carlos Reutemann, hicieron un desesperado pedido porque no pueden comunicarse con su padre.

Las mujeres aseguran que su actual esposa, Verónica Ghio es quien impide el contacto con ella y las bloqueó del teléfono.

Ante la desesperación por no poder hablar con su padre, Cora escribió un mensaje en su cuenta de Twitter. "No tengo noticias de mi papá desde que salió del sanatorio. No responde su celular, no atiende la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mi", escribió la joven sobre la recuperación del ex gobernador, quien estuvo internado hace algunas semanas por problemas respiratorios.

Reutemann se casó con Ghío en el 2006 y la relación que tenía con sus hijas era cordial. Sin embargo, el vínculo habría empeorado mucho antes de su internación.

Esta no es la primera vez que suceden estos cortocircuitos entre la mujer y las hijas de Carlos según aseguró un periodista de Rosario. Por su parte, Pía Shaw pudo hablar con Cora Reuteman, quien ratificó que le impiden el contacto con su padre y que llevará el caso a la justicia.

La joven aseguró que no quería hacer mediático el tema pero no tuvo alternativa al no recibir respuesta de su padre.

Lo mismo que les sucede a las hijas de Lole es lo que también pasa con su sobrino y con su hermano, quienes no pueden comunicarse con el ex campeón.

