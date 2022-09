Soledad Martínez: “Cada vez somos más las mujeres con ganas de ocuparnos de las ciudades donde vivimos”

De chica fantaseaba con la posibilidad de convertirse en tenista, siempre atravesada por el deporte, Soledad Martínez practicó fútbol, hace gimnasia en las mañanas y una vez por semana juega al pádel. Pero como suele suceder, el destino la sorprendió con otro camino, el de la política.

Soledad Martínez, quien ocupa el cargo de intendenta de Vicente López desde diciembre de 2021 cuando Jorge Macri le dejó su lugar para concentrarse en su paso a la Ciudad, empezó a sentir que su vocación social crecía luego de la crisis del 2001, primero se acercó a la Fundación Creer y Crecer, de Mauricio Macri y luego llegó al PRO, donde fundó y lideró la rama juvenil, convirtiéndose en 2009 en la mujer más joven en ocupar el cargo de Diputada Nacional.

Soledad Martínez junto a Jorge Macri.

Usted empezó muy joven y, además, es mujer, ¿se chocó muchas veces con la desigualdad?

Sí, como a la mayoría de las mujeres. A mí me tocó desde lo público y desde la política, a otras les ha tocado desde lo privado. Creo que todas hemos tenido que atravesar situaciones en las que nos hemos sentido desiguales. Me ha pasado en la Cámara de Diputados, apenas ingresé al Congreso tenía veintipico, no solo había pocas mujeres, sino pocas mujeres jóvenes, esa combinación era más chocante para los otros. En el Pro no lo he sentido. Siempre fue un espacio político de iguales, hemos tenido muchas mujeres en cargos importantes, Gabriela Michetti fue vicepresidenta de la Nación, María Eugenia Vidal gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, tenemos muchas senadoras nacionales, diputadas, concejales. Por ahora no tenemos muchas mujeres que estén ocupando un cargos como el mío, gobernando un municipio y ahí sí tenemos un desafío. Es un rol que históricamente se lo viene asociando a hombres, “el intendente”. Cada vez somos más las mujeres con ganas de ocuparnos de las ciudades donde vivimos.

Creció en Ciudad Jardín, ¿cómo llegó a Vicente López?

No soy nacida en Vicente López, pero hace ya 15 años que vivo acá, vivo en Olivos. Vine a vivir a Vicente López enamorada de esta ciudad. No soy de esas personas que se van poniendo cargos políticos como meta, no vivo así la política. En algunos puntos es parecido a mi lugar de infancia, el verde, los árboles, conocer a tu vecino, moverme caminando.. me recuerda a mi casa de infancia. Me enganché muy rápido con esta ciudad. Hoy Vicente López es mi lugar en el mundo.

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López.

¿En su casa se hablaba de política?

No, no se hablaba mucho. Fue en la crisis del 2001, cuando muchos amigos de estudio se estaban yendo del país, eso despertó en mí unas ganas de algo, era más una vocación social. Fue muy fuerte, por la crisis, por la violencia, por la situación social, empecé a buscar un espacio, primero elegí la fundación de Mauricio (Macri), lo conocí, encontré un espacio que no era ni el peronismo ni el radicalismo, eso me entusiasmaba, y vi mucha gente joven, gente con ganas de ayudar. Ahí lo conocí a Jorge (Macri), que enfrentó el desafío de construir el Pro en Provincia, empecé a trabajar con él, acompañé ese proceso, de a poco me fui animando, fui diputada nacional y ahora me toca asumir esta intendencia con mucho orgullo y mucha responsabilidad la gran gestión de VILO.

¿Cómo son sus fines de semana?

Son un equilibrio. Los sábados hay muchas actividades que disfruto mucho y tienen que ver con mi rol, con los clubes, la vida social en Vicente López, los vecinos que vienen a la costa, me encanta acompañar esas actividades. Me gusta mucho andar en bicicleta. El domingo sí le dedico más tiempo a la familia, voy a ver a mis viejos, a mis hermanos, a mis dos sobrinas espectaculares (Oli y Franchi).

Tiene mucha conexión con el deporte

Siempre me gustó el deporte, ver tenis… en televisión prefiero ver deporte que los programas políticos, no miro programas políticos casi.

Vengo de una familia bastante futbolera. Tengo un poco corrido de lado ese fanatismo, no tengo tanto tiempo ni para ir a la cancha ni para seguir tanto los partidos.

Soledad Martínez.

Las mujeres y el deporte refleja un poco lo que también le pasa a las mujeres en el resto de la sociedad, esa desigualdad. Hace unos años el fútbol era un claro ejemplo de esa desigualdad. Había muchas mujeres que querían jugar, no necesariamente profesionalmente, jugar por diversión, practicar, pero había muchísimas trabas. A medida que iba recorriendo clubes de barrio muchas nenas me lo decían y también muchas mamás que sus hijas querían jugar al fútbol y no encontraban donde. Eso, además de mi interés en esa actividad, me hizo impulsar algunas acciones. El campeonato infantil de Vicente López es uno de los pocos mixtos. También hay un campeonato para chicas. Lo hemos hecho con varios deportes. Me interesa ser facilitadora de igualdad de oportunidades para muchas mujeres, en este caso con el fútbol, pero también en otros ámbitos.

A su vez está comprometida con la agenda ambiental, ¿siempre tuvo conciencia ambiental?

De muy chica no tanto, fui evolucionando con el tiempo. Vivo en un departamento, separo mis residuos igual que el resto de los vecinos, uso la bicicleta, ahorro energía, todos podemos aportar un poco. Hoy tengo un compromiso con el ambiente mucho más fuerte que el que tenía hace varios años y me gusta porque creo que es parte de lo que tenemos que lograr, tomar conciencia primero nosotros e ir convenciendo a los vecinos. Es una agenda que me interesa, que impulsamos con Jorge (Macri) hace algunos años. En Vicente López tenemos programas en esta línea; recolección diferenciada, huertas, compostaje, Día Verde, etc…

Tiene dos sobrinas, ¿cree que ese cambio es también el que piden las nuevas generaciones?

Definitivamente. Los más chicos son mejores que nosotros. Tienen una conciencia que va desde los gestos más chiquitos, marcar cuando un grande tira un papel en la calle y no hay que tirarlo, apagar las luces, no tirar bolsitas de plástico. Cosas que son parte de mi vida diaria pero son los más chicos los que nos van guiando. Por suerte, tenemos de aliados a los más chicos.

¿Y en cuestiones de género también lo nota? ¿Cree que su generación fue ganando espacios que para la siguiente van a estar garantizados?

Ojalá, creo que vamos bien encaminados. Los más chicos, los adolescentes, toman con una naturalidad la igualdad entre los hombres y las mujeres, el respeto entre ellos a lo diverso, es envidiable, a mí de chica no me pasaba. Los de mi generación crecimos con muchos estereotipos y en los más chicos no está. Me pone contenta pensando en el futuro que van a tener ellos, mucho más igualitario, ojalá esté acompañado en igualdad de oportunidades en educación, economía y sociales.

Soledad Martínez.

¿En quién se refugia?

La familia, los amigos, siempre son un buen refugio, aunque sea un ratito, nos recargan energía, nos alientan. A mí me alientan mucho a no aflojar. Soy una mujer muy familiera, trato de estar cerca de mis amigas y amigos. Tengo un gran equipo en el municipio que me da la tranquilidad de estar acompañada de personas honestas con mucha vocación. Me siento una privilegiada porque puedo trabajar de lo que me gusta con gente que me cuida y me acompaña, como yo los acompaño a ellos. No tiene que ser un sufrimiento la tarea, uno la puede disfrutar, a pesar de la realidad que están viviendo en Argentina y las demandas genuinas de los vecinos.

Dijo que no se pone objetivos de cargos, pero ¿qué espera para adelante?

Uno de los desafíos que tengo con el equipo es continuar la gestión de Jorge. Con el equipo vamos a sostener la firmeza a la hora de combatir la inseguridad, a impulsar una agenda educativa que mire al futuro y seguir trabajando para que Vicente López sea el lugar más lindo para vivir. Hoy estoy concentrada en hacer bien mi trabajo y si lo hago bien, estoy segura que los vecinos nos van a apoyar.