Fabiola Yañéz homenajeó a Jorge Ibáñez en su gira por Europa

Acercar tecnología a las escuelas es una manera de motivar e incentivar a los chicos en un mundo que avanza y se transforma todos los días con esos desarrollos. 💻 En la ciudad de Berlín 🇩🇪 me reuní con Christian Hoffmann, Director Senior de Asuntos Gubernamentales de @siemens. Conversamos acerca de los proyectos que realiza la Fundación Siemens Argentina promoviendo el acceso a los desarrollos tecnológicos en las instituciones educativas. Coincidimos en la importancia de trabajar por una educación de calidad y la posibilidad de implementar esos programas en nuestro país. Continuaremos conectados para que la Fundación Siemens trabaje con nuestro @educacion.ar. 🇦🇷