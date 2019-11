El sobrio look de Luciana Salzar para presentarse en Comodoro Py

Luciana Salazar no tiene paz. Después de intensas semanas de discusiones con Cinthia Fernández por su amistad con Martín Baclini y la aparición de nuevas fotos junto a Martín Redrado; ahora la rubia tuvo que ir a la Justicia, por una autodenuncia de carácter político.

"Soy una persona pública que se gana el dinero por los contratos celebrados con marcas y/o productos, es decir que suponer que utilizo dinero de todos los argentinos de manera ilegal (evasión o lavado de activos) hace que quienes pretenden contratarme dejen de hacerlo al tener sospechas que soy una persona que realiza actos de corrupción al recibir dinero del erario público sin declarar para publicar determinados temas en mis redes sociales", explicó la rubia sobre la denuncia.

Como si este escándalo no fuera suficiente, Luciana denunció a Cinthia, quien había dicho que a ella "alguien le daba letra para que escribiera en Twitter". "Se le acabó el curro de las elecciones y tenía que inventar algo post elecciones ¡Cuánto tiempo al pedo! Yo dije lo que, primero, era una opinión, y después reproduje lo que varios medios decían. Cómo se nota que le crían a la hija y que tiene mucho tiempo al pedo... Yo tengo tres nenas y no tengo tiempo", disparó la ex de Baclini.

Luego de este escándalo, Luciana se "autodenunció" para que la Justicia la investigue por este tema.“Me estoy poniendo a disposición de la Justicia para que se investigue lo que dijeron estas personas", explicó la rubia, quien llegó a Comodoro Py acompañada por Ana Rosenfeld y Florencia Arietto.

Es por eso que para esta ocasión la modelo optó por lucir un vestido muy sobrio pero elegante a la vez. El diseño es de la firma Herve Leger con zapatos de YSL y una diminuta cartera de la misma firma francesa. En todo momento Luciana lució sus gafas de sol y su blonda cabellera.