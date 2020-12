Ángel de Brito aseguró que Soledad Fandiño y el Pelado López no se pueden ni ver

Angel de Brito tiró una bomba de tiempo en su programa "El espectador" que se emite por CNN Radio, según él la relación entre Guillermo "el Pelado" López y Soledad Fandiño, conductores de "Santo Sábado" por America TV estaría atravesando su peor momento ya que no se estarían llevando bien y en pocas palabras no se pueden ni ver.

Aseguró que tiene problemas de todo tipo y que ella hizo fuertes acusaciones contra el ex CQC tratándolo de "machirulo y desubicado". "Me contaron que el pelado López y Soledad Fandiño ya no se soportan, y que ella lo acusa de tener comentarios machirulos y desubicados", lanzó De Brito para sorpresa de sus compañeros de piso.

En "Santo Sábado", trabaja también Grego Rosello. "El último sábado tuvieron que frenar la grabación porque hubo muchos problemas, pero al final pudieron seguir y terminarla. Hay un punto de no retorno parece", siguió informando el conductor de LAM.

Según él, Fandiño y López ya no se soportan y tendrían una mala relación sin retorno. Además, agregó: "Lo que a mi me dicen es que a ella le cayeron muy mal algunos comentarios que hizo él, a los que calificó como machirulos y bastante desubicados".