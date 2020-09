El Pelado López habló de Jujuy Jiménez y reveló si volvería a trabajar con ella

Guillermo "Pelado" López habló de su vínculo con Sofía "Jujuy" Jiménez a años de su ruptura. El conductor, que debutará en América con Santo Sábado junto a Soledad Fandiño, se refirió a si volvería a trabajar con su ex.

El periodista se refirió al programa que condujo junto a su ex pareja, Lo sabe no lo sabe. "El formato de Lo sabe, no lo sabe no tenía coequiper. Es un formato de Israel que lo hacía en España un ex CQC y era solo el conductor. Pero en ese entonces Jujuy era la secretaria de Antes que sea tarde, y yo fui quien planteó se sumarla y tener una secretaria, aunque jugábamos con que era la coconductora y coequiper, y nos fue muy bien. Ahí armamos una linda dupla y a la gente le gustaba", dijo en Primicias ya.

Luego, se refirió a si volvería a trabajar con la modelo y resaltó que le gusta ayudar a sus compañeros. "En realidad no lo sé. No me lo planteé nunca. Tampoco es algo que haya pensado, la tele tiene mucho recorrido. No lo sé. No es algo que me quite el sueño tampoco o que me preocupe si un día sucediera. No tendría problemas", disparó.