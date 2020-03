Angie Balbiani habló del embarazo de la China Suárez

Mientras los rumores siguen creciendo, China Suárez por el momento optó por no confirmar su embarazo. Según Yanina Latorre la actriz y Benjamín Vicuña están esperando un varoncito. En ese sentido, Angie Balbiani, amiga de Pampita, opinó al respecto.

"Esto hermoso, a ella siempre le sale todo redondo. La China Suárez va a ser mamá de un varón. Todavía no tiene el nombre. La ecografía se la hicieron esta semana y se lo comunicaron a gente muy cercana. ¡Qué lindo!", contó Latorre.

Horas más tarde y en Incorrectas, Moria Casán quiso saber la opinión de Balbiani y se refirió a la falta de comunicación entre el chileno y Pampa.

"Me voy a pegar un poco al debate que plantea Sol (Pérez). Si yo tengo un hijo con mi ex marido, me parece que me tiene que avisar de manera telefónica para que yo pueda contener a mis hijos también. Si bien no tenemos un vínculo de pareja, está bueno yo saber para darle contención a mi hijo", sostuvo de forma contundente.