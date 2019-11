Aníbal Pachano imitó a Luli Salazar y ¡Graciela Alfano lo liquidó!

Un tenso momento se vivió en el aire de LAM cuándo Aníbal Pachano se dispuso a imitar la actitud de Luciana Salazar. El integrante del BAR fue increpado en vivo por Graciela Alfano, quien se sintió incómoda con la burla del coreógrafo.

“Me suena muy feo, no sé quién le escribe a Luciana, no me importa, si le escriben o si le sale de la cabeza. Pero que vos digás que ella no entiende, por ahí ella sí entiende y es más inteligente que vos, que yo y que todos nosotros. Una mujer puede venir vestida de lo que se te dé la gana”, manifestó la panelista en relación a que en el piso estaban diciendo que los tweets políticos de Luli son obra de otro "cerebro".

“No va por ahí. Si yo estoy maquillado desde las siete de la tarde, y llego al canal a las cuatro, y me doy cuenta que hay toda una compañía en producción, significa que están un montón de horas trabajando, para que vos llegués divina cual lady del olimpo. ¡Ey, mi amor! Con el taquito. ¡Pará!”, disparó Pachano mientras imitaba la forma de caminar de Luciana.

"Si lo dijeran de tu hija te ponés como loco, no está bueno, es una chica que tiene ganas de vestirse así. Yo no soy fanática de Luciana Salazar, pero me parece horrible que te estés burlando de cómo camina”, la defendió Grace. “Vos y tus amigas comienzan con el misógino. Mi argumento es que tiene que ver con una actitud, si ves gente que está producida, horas de peinado, de personas que están laburando”, argumentó Aníbal.