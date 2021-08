Benito Fernández confesó su romance con un actor de Hollywood: "Fue lo más lindo"

Famoso por su talento, Benito Fernández poco habla de su vida privada. Sin embargo, en una entrevista radial el diseñador se animó a confesar que mantuvo un romance con una reconocida estrella de Hollywood.



El diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el empresario recordó la historia que vivió con el actor. Eso sí, se encargó de mantener la identidad de la persona en anonimato para no comprometerlo.

“Tuve una historia con alguien muy famoso que fue lo más lindo pero no nos enganchamos”, comenzó Fernández. Sin revelar pistas que demuestren la identidad del actor, sostuvo: “Fue ver que cuando uno trabaja y hace las bien puede conectar desde otro lugar con gente de manera impensada”.

“Cuando uno es un laburador puede conectar desde otro lugar, eso fue lo que más me gustó, conocer a una persona interesante”, sumó Benito Fernández quien el año pasado terminó su relación con Zeus, con quien salió durante 3 años.

“Fue un famoso internacional, cerca de Hollywood. No puedo decir el nombre porque no quiero involucrar a esta persona. Ya cuando hablás de sexo involucrás a tu gente y me parece que no está bueno”, cerró Benito.

¿Quién será?