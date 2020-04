La dura revelación de Benito Fernández sobre su adolescencia

Benito Fernández abrió su corazón y este domingo contó parte de su desconocida historia en Los almuerzos de Mirtha Legrand, conducidos por Juana Viale.

El prestigioso diseñador confesó que sufre dislexia y que se hizo pis en la cama hasta que tenía 14 años. "La mirada del disléxico y tu propia mirada es que vas a hacer todo mal en la vida. Y uno tiene que atravesar todo ese prejuicio”, dijo en el programa.

“También me hice pis hasta los 14 años. ¡Soy brutal! Vengo completo. Pero me parece que está bueno hablar las cosas porque cuando blanquieé lo de la dislexia o lo de haberme hecho pis hasta los 14, me escribieron una enorme cantidad de padres a mis redes sociales”, confesó el modisto.

“Uno de los padres me decía ‘no sabés lo que me relaja porque que tu hijo se haga pis en la cama es un problema para él y para todo el entorno familiar’. Le dije que en algún momento se iba a dejar de mear. Si no es ahora será a los 11, a los 12 o a los 14”, añadió.