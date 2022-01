Bridgerton: Netflix difundió las primeras imágenes de la segunda temporada 

Bridgerton se ha convertido en una de las series más exitosas de la historia de Netflix, y en las últimas horas, la plataforma de streaming publicó imágenes oficiales de la segunda entrega. La nueva temporada, que se centra en las historias creadas por Julia Quinn, se presentará el próximo 25 de marzo, donde veremos a los personajes de Kate y Ewdina Sharma, Anthony y Penelope Featherington, haciendo de las suyas.

La primera temporada cuenta cómo es el debut de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), en la alta sociedad. La hija de una familia acomodada debe encontrar a su pretendiente para casarse, pero los planes se ven alterados cuando conoce a Simon (Regé-Jean Page), el Duque de Hastings.

Tratando de resistir al mandato social, la segunda entrega de Bridgerton se basará en “El Vizconde que me amó”. En esta temporada, Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el hermano mayor de Daphne, deberá encontrar una esposa que cumpla con sus estándares. Aunque el primogénito de la familia quiere sentar cabeza, sus planes se ven alterados cuando conoce a Kate Sharma (Simone Ashley) y a su hermana menor Edwina (Charithra Chandran), recién llegadas de la India.

Entre conquistas y otras intenciones, las cosas se complican cuando los Bridgerton se enfrentan a los Sharma. En paralelo, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) resguarda su mayor secreto, ser Lady Whistledown. Mientras tanto, los fanáticos esperan ansiosos el primer trailer de la segunda temporada de Bridgerton.

Bridgerton: la tragedia que vive Julia Quinn, su creadora

Mientras los fanáticos esperan el estreno de la segunda temporada de Bridgerton, se conoció el terrible momento personal que está atravesando Julia Quinn, su autora.

A través de un emotivo mensaje en sus redes, Quinn reveló que su padre y su hermana han perdido la vida en un terrible accidente de tráfico hace solo unos días (el pasado 29 de junio). “He perdido a mi padre y mi hermana porque una compañía de catering no aseguró la carga y sus bolsas de lona quedaron tiradas en la autopista, porque al conductor de la furgoneta no le importó conducir cuando su nivel de alcohol excedía tres veces el límite legal. He perdido a mi padre y no tengo a mi hermana Violet para llorarle. He perdido a mi hermana con la que había terminado una novela gráfica dedicada a mi padre. Todavía estará dedicada a él. Ya no podrá ser una sorpresa, pero quiero pensar que él sospechaba que lo habíamos hecho. Nos conocía bien, era nuestro padre” escribió.

Steve Cotler, el padre de Quinn era también un reconocido autor de obras como Cheesie Mack, Violet, por su parte, era artista y ejercía como dibujante, una labor que actualmente desarrollaba ilustrando una novela titulada Miss Butterworth and the Mad Baron.

Tras dejar su carrera en la medicina, Julia Quinn se convirtió en una premiada autora al escribir nueve libros basados en la historia de la aristocrática familia británica. La escritora ha aparecido en varias ocasiones en la lista de libros más vendidos del New York Times.

