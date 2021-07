Bridgerton: la tragedia que vive Julia Quinn, su creadora

Bridgerton se ha convertido en una de las series más exitosas de la historia de Netflix. La producción está grabando su segunda temporada que se centrara en las historias creadas por la autora Julia Quinn, al igual que la primera entrega. Ahora, en medio de la felicidad que le implica su creación a la escritora, se conoció el terrible momento personal que está atravesando.

A través de un emotivo mensaje en sus redes, Quinn reveló que su padre y su hermana han perdido la vida en un terrible accidente de tráfico hace solo unos días (el pasado 29 de junio). “He perdido a mi padre y mi hermana porque una compañía de catering no aseguró la carga y sus bolsas de lona quedaron tiradas en la autopista, porque al conductor de la furgoneta no le importó conducir cuando su nivel de alcohol excedía tres veces el límite legal. He perdido a mi padre y no tengo a mi hermana Violet para llorarle. He perdido a mi hermana con la que había terminado una novela gráfica dedicada a mi padre. Todavía estará dedicada a él. Ya no podrá ser una sorpresa, pero quiero pensar que él sospechaba que lo habíamos hecho. Nos conocía bien, era nuestro padre” escribió.



Steve Cotler, el padre de Quinn era también un reconocido autor de obras como Cheesie Mack, Violet, por su parte, era artista y ejercía como dibujante, una labor que actualmente desarrollaba ilustrando una novela titulada Miss Butterworth and the Mad Baron.

Tras dejar su carrera en la medicina, Julia Quinn se convirtió en una premiada autora al escribir nueve libros basados en la historia de la aristocrática familia británica. La escritora ha aparecido en varias ocasiones en la lista de libros más vendidos del New York Times.