Cande Molfese desmintió a Ruggero Pasquarelli: "No se portó bien conmigo"

Desde su paso por el Cantando 2020, la vida de Cande Molfese dio un giro de 360°. Se separó, protagonizó Rent vía streaming y se afianzó en la soledad. Todo era paz hasta que Ruggero Pasquarelli abrió su corazón y dijo que siente que ambos se deben un cafecito y una buena charla.

Sorprendida ante las declaraciones, la actriz se mostró en contra de ese reencuentro. “Me llegó lo que dijo, muchas de las fans han crecido con nuestra relación y siento que cualquier ventanita que se pueda abrir es una posibilidad porque crecieron con el vínculo y se enamoraron de la relación. En mi situación siento que no, no nos debemos ese café", expresó en diálogo con la revista Gente.

Cande Molfese reveló que no se sentaría con Ruggero Pasquarelli, al menos por ahora.

La separación se dio el año pasado y tras seis años de amor y convivencia. Para Cande, la separación no fue fácil y le llevó tiempo reponerse de tanta tristeza. "Es todo bastante reciente y no me siento preparada ni anímica ni emocionalmente. Quedé un poco lastimada y no estoy lista para afrontar eso. Le deseo lo mejor, desde mi corazón porque fue una persona importante y un vínculo de mucho tiempo. Me costó tomar la decisión de separarnos, como para ahora, de repente, tomarme un café", agregó.

Filosa y sin vueltas, recordó su pasado con Ruggero y habló de un mal manejo de él para con ella. "No se portó bien conmigo y necesito todavía sanar un montón. Queda mucho laburo de sanación. Le deseo lo mejor siempre y no descarto que en algún momento lejano, podamos tomar ese café”, cerró.

Los rumores que vincularon a Cande con Cachet Sierra

Tras su paso por el Cantando y la separación de Ruggero Pasquarelli, la supuesta relación entre la actriz y Agustín Cachete Sierra tomó los portales de noticias y los programas de TV.

Así fue como, durante una visita a Pampita Online, la conductora le preguntó sobre su relación con el actor. "Con Agus somos muy amigos y nos queremos un montón", dijo Cande dando por cerrado el tema.

Inmediatamente, Pampita le consultó: "¿Por qué supusieron que estaban juntos?" "Porque era fácil suponerlo porque trabajamos mucho tiempo juntos y somos amigos. Por lo cual, subimos historias (a Instagram) y compartimos posteos", aclaró la actriz dejando las versiones como un simple rumor.