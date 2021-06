Pampita renunciaría a ShowMatch por culpa de Alex Caniggia: "No tengo necesidad de compartir espacio..."

Fue tremendo el cruce entre Pampita y Charlotte Caniggia en la pista de ShowMatch, La Academia. Un enfrentamiento que trajo cola, ya que Alex Caniggia -tras irse descalificado de MasterChef Celebrity 2- salió a descalificar vía Twitter a la jurado del ciclo de Marcelo Tinelli, en defensa de su hermana Charlotte. En su postura de "no hablar al respecto", Pampa dejó muy en claro que de sumarse el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis al certamen de baile, ella no dudaría en dejar su silla.



Ángel De Brito presentó hoy en LAM una nota en la que Pampita habló con Diego Esteves e hizo pública su decisión de abandonar el show si Marcelo decidiera sumar al joven Alex. “Qué dice Pampita, si Alex viene a La Academia”, quiso saber el periodista.

“No voy a decir nada. No voy a opinar nada”, sostuvo Ardohain ante el deseo de saber del cronista de LAM, sobre el tweet con agravios de Alex Caniggia.

Marcelo Tinelli manifestó sus ganas de sumar a Alex Caniggia tras su salida de Masterchef Celebrity 2. Pampita no estaría dispuesta a compartir el show con el joven hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul.

Sin embargo, Carolina se encargó de dejar muy en claro que “a Charlotte le voy a seguir dando la devolución que le corresponda cada vez que baile porque es mi trabajo, soy jurado. Siempre que baile le voy a dar una devolución. Esa es mi relación con ella”.

“Ni idea de lo que dice. Todo lo que piensa o la mala intención que piensa que tuvo mi programa, está equivocada”, aclaró Pampita sobre el enfrentamiento que mantuvieron cuando Caniggia fue invitada como panelista de Pampita Online.

Pampita y Charlotte Caniggia se enfrentaron en la pista de La Academia, motivo por el cual Alex Caniggia salió a defender a su hermana. La jurado eligió no referirse al polémico tweet pero aseguró que no compartiría espacio con el joven al aire de ShowMatch.

En ese sentido, Diego Esteves fue más allá y le comentó a la jurado de ShowMatch que “Marcelo Tinelli el otro día dijo que bancaba a Alex Caniggia y que le gustaría sumarlo a La Academia una vez que se le terminara el contrato con Masterchef. ¿Creés que seguirías vos en el programa?”.

“Supongo que no. Supongo que no. No tengo necesidad de compartir ningún momento ni ningún espacio con alguien que se refiere así a las mujeres así que supongo que no”, cerró la nota Pampita, de forma contundente respecto a la decisión que tomaría de hacerse real el pase de Alex.

Ángel De Brito admitió tras las declaraciones de su compañera que “no había visto la nota, la hizo Diego recién en la puerta de Pampita Online. Suponía que no le iba a iniciar acciones legales, pero le baja la cortina. Si viene, me voy. Es él o yo”.