La filosa pregunta de Pampita a Cande Molfese sobre el rumor de romance con Cachete Sierra

Sobre el final de 2020, Cande Molfese confirmó que su noviazgo con Ruggero Pasquarelli había terminado tras seis años de amor. Ahora, la flamante soltera visitó Pampita Online en donde se refirió a los rumores que la vinculan sentimentalmente a Cachete Sierra.

Fue Pampita quien indagó sobre la relación entre la actriz y su colega, quienes estuvieron trabajando juntos en el Cantando 2020. "Con Agus somos muy amigos y nos queremos un montón", dijo Cande.

Inmediatamente, la conductora del ciclo de Net TV, le consultó: "¿Por qué supusieron que estaban juntos?" "Porque era fácil suponerlo porque trabajamos mucho tiempo juntos y somos amigos. Por lo cual, subimos historias (a Instagram) y compartimos posteos", aclaró la joven con mucha seriedad.

Fue en ese momento en que Pampita la apuró: "¿Ninguno de los dos gusta del otro? Porque en esos amigos siempre hay uno que está esperando la oportunidad", le consultó. "No, no. Somos muy buenos amigos y nos queremos un montón. Él tuvo un gran año y yo me puse muy feliz por él. También compartimos, en un momento, el Cantando, entonces, era la fácil decir que estaba con Agus. Pero no, somos re amigos, aclaró Molfese.

Cachete Sierra reveló cuántas veces por semana tiene sexo y con quién

Convertido en un sex symbol gracias a la popularidad que obtuvo el año pasado en Cantando 2020, concurso que ganó, Agustín "Cachete" Sierra se prepara para otro año desafiante en "La Academia" de ShowMatch.

En medio del furor que genera en la TV, el actor se refirió a su vida sentimental. "Yo estoy bien, solo. Estoy con mi perra Marta y me acabo de mudar con un amigo y con otro cachorro. La casa es un quilombo", dijo Cachete Sierra, alejándose del rumor de romance que durante el verano enfrentó con Cande Molfese.

Luego confesó: "Estoy con gente que ya conozco, que no quiere estar en pareja. Levantar por redes, gente que no conocés, es muy complicado en este contexto de pandemia".