Carmen Barbieri reveló una situación de abuso que sufrió de chica

Tras el relato de Tomás Kirzner en PH Podemos hablar con respecto a un abuso sexual que sufrió cuando tenía siete años, varios fueron los famosos que mostraron su apoyo al hijo de Araceli González y Adrián Suar, e incluso se animaron a revelar sus propias experiencias. Carmen Barbieri fue una de ellas y contó una dramática situación que vivió en su infancia.



Al aire de su programa, Mañanísima la conductora detalló un desesperante episodio que le tocó vivir adentro de un ascensor cuando tenía seis años: un hombre quiso abusar de ella.

“Siempre me mandaban a buscar los zapatos. Yo salía de mi edificio, iba hasta la esquina al zapatero y volvía. El tipo ya me tendría junada. Cuando me ve que voy a entrar al edificio, me pone la mano en la puerta del hall y me dijo ‘yo también entro’, y lo dejé pasar. Esto nunca lo conté al aire, supongo que porque no me marcó”,comenzó Carmen Barbieri.

"Yo le dije que iba al quinto, y él abrió la puerta del ascensor y lo paró entre dos pisos. Le pregunté qué había pasado, y me dijo ‘bajate la bombachita’. Cuando me dijo eso me di cuenta de que algo malo me iba a pasar”, continuó.

Carmen Barbieri contó cómo se salvó de ser violada

Fue entonces que Barbieri reveló cómo se salvó gracias a sus padres: "Empecé a gritar. Por suerte mi mamá me escuchó, aún teniendo la puerta cerrada de su casa. Calculo que estaríamos entre el tercero y el cuarto. Ellos estaban en el quinto. Mi mamá me preguntaba qué pasaba y yo le gritaba que había un hombre que me quería tocar".

"Entonces mi mamá agarró un cuchillo enorme y bajó las escaleras. Mi papá trataba de abrir la puerta del ascensor pero el tipo pudo cerrarla y bajó conmigo hasta planta baja. El tipo finalmente pudo escaparse, aunque nunca supe cómo pudo abrir la puerta para salir del edificio", explicó Carmen.

Luego, la conductora siguió con su relato en el que detalló lo mal que la pasó luego del episodio: “Mi papá me sentó en la cama y quería saber si me pasó algo. Vinieron médicos, amigos de mi papá, amigas de mi mamá y me preguntaban todo. Fue un drama. Me asustó mucho más el drama que causó toda mi familia, que se me tiraron encima y me decían que estaba mintiendo. ​Me decían que no tuviera miedo para que les cuente todo lo que había pasado”.

Sus compañeros de ciclo, quisieron saber si en ese entonces hicieron la denuncia policial, "Era otra época, tengo 66 años. Mis padres igual fueron a hacer la denuncia. Pero como no pasó nada, porque pude zafar con los gritos, quedó todo ahí, nadie lo fue a buscar. Quizás habrá violado a otra nena porque si lo parás en ese momento lo frenás. Ojalá que no, pero no lo sabemos".

"Cuando pasó lo de Toto tuve que pensar si alguna vez tuve un abuso y recordé esa experiencia en el ascensor. Me angustio cuando hablo de eso porque ví a mi mamá y mi papá sacados de una manera que nunca los había visto. No me creían que no había pasado nada, aunque en tres pisos de ascensor no tuvo tiempo. Recuerdo sí que él se bajó los pantalones", agregó Carmen Barbieri.

Por último, la ex vedette aseguró: "Mi mamá me salvó porque me escuchó desde la cocina y después salieron los vecinos, fue algo muy duro pero no quiero ser protagonista, porque estamos hablando de lo que pasó a Toto", finalizó.