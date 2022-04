China Suárez y la maldición que la persigue en España

Creer o reventar, pero las coincidencias parecen estar a la orden del día para China Suárez, quien se encuentra actualmente en España cumpliendo con algunas obligaciones laborales. Luego de unos días en pleno spot por haber sido señalada como "la supuesta responsable" de la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs, ahora la actriz vuelve a ser el centro por un particular detalle que no pasó desapercibido.

Es que La China dijo que será parte del partido a beneficio que organizan los productores de los Premios Platino, con el fin de recaudar fondos para los refugiados de Ucrania. El particular detalle es que dicho evento, irónicamente se realizará en el Estadio Wanda Metropolitano. ¡Tremendo!

La story que China Suárez compartió en sus redes sociales, confirmando que será parte del evento en el estadio Wanda Metropolitano.

Esto le traerá amargos recuerdos a la ex Casi ángeles no sólo por el escándalo en el que se vio involucrada por el WandaGate y la supuesta infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara, sino que además es el estadio del Atlético de Madrid, donde juega Rodrigo De Paul. Dato no menor, ya que recientemente Luli Fernández contó que Suárez fue a dicho estadio el año pasado para ver al jugador de la selección nacional.

La China Suárez sería la responsable de la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs

En "Socios del Espectáculo", Rodrigo Lussich advirtió que contarían una versión diferente de la ruptura entre Camila Homs y Rodrigo De Paul. Fue allí que el conductor detalló: “Hay detalles controversiales y picantes, porque la separación de Rodrigo y Camila tiene que ver con La China Suárez. Homs está en un bajón, en un momento de tristeza, porque es la madre de sus hijos y ahora él confirmó lo de Tini, que sucede hace mucho tiempo”.

Pero como si eso fuera poco, agregó: “El noviazgo es producto de una desilusión, de un desengaño de Rodrigo cuando se entera que Eugenia estaba con Nicolás Furtado”. Por su parte, Luli Fernández agregó: "Tini estaba comenzando una relación con alguien y la China también, pero Stoessel estaba a punto de blanquear. Se aleja de este hombre porque Eugenia estaba metida en esta historia, y él estuvo con ella en un hotel. Entre las dos, en realidad, él quería seguir con Tini".

Luli Fernández continuó: "Rodrigo de Paul hablaba con Tini y La China al mismo tiempo. Hay una foto de Eugenia en el estadio Wanda Metropolitano, que fue a ver al futbolista, que nadie la vio. La China esa vez no subió ninguna información ni fue al palco, porque ahí estaba Camila Homs. Esto es más o menos en septiembre, octubre".



Según la información que compartieron en "Socios del Espectáculo", el futbolista se terminó decidiendo por Tini Stoessel al ver que la China Suárez también se veía con Nicolás Furtado, que finalmente terminó en pareja con Ester Espósito.



Lo cierto es que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel ya se dejaron ver tomados de la mano en Ibiza y aunque la propia Camila Homs manifestó que por fin van a blanquear su relación, el deportista se habría separado formalmente en enero de este año recién, por lo que no cierran las fechas.