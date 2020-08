De "Chiquititas" a la Justicia: el cambio de vida de Natalia Melcon

Natalia Melcon es una de las tantas figuras juveniles que logró su éxito gracias a la mano de Cris Morena. La joven actriz fue "Tali"en Chiquititas pero también participó en Rincón de Luz y Kachorra, una de las ficciones de Natalia Oreiro.

Sin embargo, la joven decidió no seguir los pasos de Lali Espósito ni China Suárez y se alejó de la pantalla chica para hacer un radical cambio de vida. Ahora, Natalia se dedica a su trabajo en el Poder Judicial.

"Estoy trabajando en el Poder Judicial desde casa por la cuarentena, en el Ministerio Público Fiscal. Antes estaba en Relaciones Laborales y me pasé acá porque necesitaban apoyo, estaban entrando muchas denuncias y estoy viendo y aprendiendo el nuevo trabajo",contó en diálogo con Nicolás Peralta para revista Pronto.

La diosa confesó también por qué dejó de trabajar en la tele y decidió tomar otro rumbo. "Terminé Chiquititas, terminé el colegio y empecé a trabajar ahí. ¿Por qué me fui alejando de la tele? Mirá, empecé de muy chiquita y si bien me encantaba y me encanta, sentía que ya no estaba dando el ciento por ciento y lo noté el último año, cuando hice Rincón de Luz. Fue una decisión que tomé en ese momento y de la que no me arrepiento porque necesitaba parar", confesó.

