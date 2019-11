Wanda Nara confesó por qué no expone en redes a sus hijos Benedicto y Constantino

Acostumbrada a exponer parte de su vida en redes sociales, Wanda Nara sorprendió cuando anunció por qué sus hijos Benedicto y Constantino no son los completos protagonistas de sus videos y publicaciones.

Mediante Insta Stories, la modelo explicó a sus seguidores por qué Valentino, el mayor de sus cinco niños, es el que más aparece en su feed. "Me encanta Coki,¿ por qué no los mostrás tanto como a Valentino y a las icardis?" preguntó una fan de la rubia.

"Valentino dice ser influencer y a los otros dos varones, Benedicto y Coki no les gusta tanto. Y respeto el gusto de cada uno cuando me piden foto es foto, si no les gusta no", aclaró.

Por su parte, Wanda sigue adelante con sus proyectos laborales y también anunció su participación en el Gran Hermano de Italia, donde trabajará como co- conductora por los 20 años del reality.