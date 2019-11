Adabel Guerrero se renovó y se sometió a un extremo cambio de look

Adabel Guerrero se alejó de los medios pero sigue desempeñándose como profesora de danza y hoy más que nunca en su nuevo rol como mamá. Pero este cambio también vino acompañado de una renovación de imagen.

Adabel se animó a dejar atrás su costado de morocha fatal, para pasarse al bando de las rubias. Ada se realizó un "tremendo cambio de look" que no solo tiene que ver con apostar a un estilo distinto, sino que según expresó en el mensaje junto a la foto, tiene que ver con finales de etapas.

"Tiene que ver con un cambio interior que hace rato se está dando en mí y quería reflejarlo en el exterior. Pasó un ciclo de 10 años de tener el pelo teñido de negro y siento que ya no me representa. Comienzo una nueva etapa, un nuevo ciclo. Con muchos cambios después de haber sido mamá y de haber cumplido la cuarta década", explicó la ex morocha.

Para finalizar, agregó: "Esta bueno respetar lo que uno siente y salir de la 'zona de confort'. Los cambios a veces vienen acompañados de mucho malestar, dudas, incertidumbres. Pero siempre vale la pena intentarlo".