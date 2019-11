La sorprendente revelación de Joaquín Furriel sobre Eva de Dominici

Hace poco más de un mes, Eva de Dominici (24) se convertía en madre por primera vez junto a Eduardo Cruz, el hermano de Penépole Cruz y Cairo, como bautizaron al bebe, le cambió su vida.

Hoy al ver a su expareja feliz con la familia que formó, Joaquín Furriel (45) le brindó una entrevista a Revista Gente y habló de la gran relación que aún tiene con Eva y aseguró que la da mucha felicidad que se haya convertido en madre. Aquí su palabra.

"No me sorprendió que Eva me contara primero que a los demás sobre su embarazo. Cuando tenés encuentros en la vida, por algo se dan. Hay cosas para aprender del otro y viceversa. No poder seguir creciendo en una relación no significa nada más que eso, hay que dejar que el otro lo siga haciendo, y vos también", comenzó diciendo el reconocido y premiado actor.

"La noticia me puso muy contento. Eva me habló de sus ganas de tener la experiencia de vivir en Los Angeles y la estimulé a hacerlo, la acompañe. Ella está bien. Eduardo, su pareja, vive allá y eso es muy bueno. Es español parte de una familia de artistas. A mí me da felicidad que la madre de mi hija (Paola Krum) e Iván (Espeche), su pareja se lleven tan bien y se acompañen, y que mi hija conviva con los hijos de él", aseguró.