Cómo es Tequila, la discoteca vip elegida por Alexia la hija de Máxima Zorreguieta

Tequila se ha convertido en la meca de la noche porteña. Desde hace tres décadas que es el sitio elegido por infinidades de celebridades que en su paso por Buenos Aires optan por "darse una vuelta". En la última semana ha sido noticia porque ha recibido a la princesa Alexia, la hija de Máxima Zorreguieta, reina de Países Bajos.

China Suárez, Juan Martín del Potro, Carolina Pampita Ardohain y su marido Roberto García Moritán, Dante Spinetta, Pico Mónaco, Mica Tinelli, Polito Pieres, Connie Ansaldi y Adrián Suar, entre otros reconocidos nombres, son algunos de los famosos locales a los que se los ha visto pasándola bien en el establecimiento de la Costanera, al igual que la princesa Alexia.

Cómo es Tequila, la discoteca más famosa de Buenos Aires a la que fue la princesa Alexia

Es un auténtico night club en su concepto. Tequila funciona como un club al que se accede mediante una membresía digital.Se tratan de membresías anuales que se renuevan pasado el año. Además, son hereditarias. Es decir que si un socio abandona su membresía puede transferírsela a su hijo, hermano o amigo que pasa así a ser miembro de la disco.

“El nuevo lo es por herencia, por alguien que deja de salir y trae al primo o al hermano. Hay gente que tiene un período de salir y después otro período en que no sale. También hay personas que se fueron a vivir afuera y pasan su membresía a otra persona ¿Qué tienen en común todos los miembros? Que es toda gente sana”, aseguraba la responsable de la disco a La Nación.

ARIANE ALEXIA Y AMALIA, LAS HIJAS DE MÁXIMA ZORREGUIETA.

"Los hijos de Valeria Mazza, los de Marcelo Tinelli, los de Ricky Sarkany, los de Claudio Cerini, los de Delfina Blaquier y los de Catarina Spinetta son algunos de los que se volvieron miembros en los últimos tiempos y comparten las salidas, en el mismo lugar y horario que sus padres.", reza el mismo artículo.

“Se fue convirtiendo en lo que es hoy casi sin querer. Antes había una tarjeta VIP de plástico. Como el lugar era chico, tuvimos que empezar a decidir quién podía venir o no. Si no teníamos lugar, no podíamos dejar entrar más gente. Nunca dejamos afuera gente por otros motivos”, aseguraba Paola Pravato Peralta.



La Princesa Alexia y su mamá Máxima Zorreguieta.

Cómo fue el paso de Alexia, la hija de Máxima Zorreguieta por Tequila

Máxima Zorreguieta se encuentra en la Argentina junto a su familia. La Reina de Países Bajos viajó a Villa La Angostura ya que cada año acostumbra refugiarse allí. Sin embargo, lo que esta vez llamó la atención es que su hija Alexia fue a bailar a Tequila durante su paso por Buenos Aires.

La princesa Alexia, estuvo el viernes previo a la navidad en la reconocida discoteca de la Costanera, donde cientos de figuras de la farándula argentina han pasado con anterioridad. Como cualquier adolescente, la joven quiso salir a divertirse en la noche porteña.

La princesa Alexia.

Según información a la que pudo acceder CARAS, la hija de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos disfrutó del exclusivo nightclub al que sólo se puede acceder por membresía.

Con mucha custodia, la segunda hija de Máxima Zorreguieta festejó con un grupo de amigas en la pista de Tequila. Allí se la vio muy animada disfrutando del ambiente y bailando hasta altas horas. Cabe resaltar que la princesa bailó mientras la custodia se quedó en la puerta de Tequila, respetando el riguroso protocolo de seguridad.



Tras este divertido viernes, Alexia con su familia pasaron por Pingüinos para finalmente ir a Villa La Angostura.

Qué famosos internacionales fueron a Tequila además de la princesa Alexia

Desde su apertura en 1990 hasta hoy pasaron las más variadas celebridades locales y del mundo: el príncipe Alberto de Mónaco, el cantante Bono, de U2, Owen Wilson, Paulina Rubio y David Copperfield fueron algunos de sus clientes.



Cada personaje internacional que estuvo en Argentina, estuvo en Tequila, aseguran. A fines de los ochenta, cuando a Osvaldo Brucco se le ocurrió la idea de abrir un bar-club, los lugares para salir se centraban en los barrios de Recoleta o Belgrano. Mau Mau y la City eran los más concurridos.