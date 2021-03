Con un video de entrecasa, China Suárez saludó a su hermano por su cumpleaños

La China Suárez celebró con mucho entusiasmo el cumpleaños de su hermano Agustín y desde las redes sociales aprovechó para mandarle un tierno saludo. En el mini homenaje que la actriz le hizo, aprovechó para compartir un video inédito de ambos dos.

En las grabaciones que compartió La China desde sus InstaStories, se la puede ver bailando al ritmo de Drake junto a Agus. Muertos de risa e improvisando una coreo, allí se aprecia a los chicos muy compinches y de entrecasa. "Feliz nacimiento hermano amado, kiwi, batata, 29 años juntos", expresó tiernamente China Suárez en otra Story.

Desde Chile por compromisos laborales, Benjamín Vicuña también sorprendió a su cuñado sumándose a los saludos. Vía redes, el actor compartió una imagen que reflejó la buena relación que tiene con el agasajado.









La relación de China Suárez con su hermano, Agustín

Ni bien comenzó el 2021 -para ser más, específicos en enero de este año- Agustín Suárez pasó por el resgistro civil y la China Suárez expresó su felicidad en redes sociales, donde compartió la intimidad del festejo. En aquella oportunidad, la actriz usó su cuenta de Instagram para mostrar que su hermano de 34 años acababa de dar el "sí quiero" con Pau Fukuhara, de nacionalidad japonesa y campeona de tenis de mesa, popularmente conocido como ping pong, que actualmente se desempeña como entrenadora.

Agustín Suárez supo ser director creativo de la agencia de publicidad Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi, y muchos resaltan su parecido con Eugenia. “Y un día se casa tu hermano. Toda la felicidad del mundo. Te quiero”, escribió Suárez, acompañando su frase con varias fotos de la boda. “Perdón por tantas fotos, pero estoy emocionada y feliz. Escuchar a mi hermano hablarle con ese amor y respeto a su mujer es todo lo que está bien”, agregó.





Si bien China suele mantener a su familia con un bajo perfil, lo cierto es que en algunas oportunidades ha reflejado en sus redes un poco de lo que pasa "puertas a dentro". Sin ir más lejos, en diciembre de 2019, compartió una postal familiar durante una premiación en la que el joven fue reconocido en el Jardín Japonés luego de haber viajado al país en el marco de un importante programa de becas de intercambio cultural.

En aquella oportunidad, la actriz compartió una extensa dedicatoria. “Cinco años. Jugando con autitos, mirando las tortugas ninjas, ganando y perdiendo partidos de wonderboy en el familygame, yendo a la plaza, haciendo amigos, perdiendo las zapatillas, cinco años siendo amado por sus maestras, malcriado por su abuelo materno, cinco años desayunando nesquick con galletitas, disfrutando del silencio de la casa, cinco años coleccionando canicas, disfrutando de sus juguetes sin tener que compartirlos. Cinco años siendo hijo único”, dijo China Suárez.



“Cinco años de mi vida sin haberte conocido, que suerte el día que nací. 22 años rompiéndote los juguetes, atajandote penales en el arco improvisado en la terraza de alquitrán, escondiéndote la flauta dulce para no escucharla sonar más, 22 años jugando a titanes en el ring en la cama de mamá y papá. Muchos veranos en la terraza buscando a la Osa Mayor con papá, tomando soda y sin necesitar hablar”, sumó Eugenia.



“Kiwi, Batata, Agu, siento un orgullo tan grande de ser tu hermana menor. Dicen que la familia no se elige, y eso es verdad. Pero si me dieran a elegir, sin ninguna duda me quedaría con ustedes”, cerró La China Suárez emocionada.