Vicente Bonavetti, hijo de La Negra Vernaci, tiene 19 años y sorprendió con su parecido a la reconocida locutora.

El joven es hijo de la conductora con Martín Bonavetti, con quien mantiene un excelente vínculo a pesar de su ruptura.

A pesar del perfil bajo, La Negra Vernaci se encargó de compartir diversas imágenes con su hombre en redes sociales donde sus seguidores resaltaron lo parecido que se ven juntos.

Conocé a Vicente Bonavetti, el hijo de la Negra Vernaci

"Mi persona favorita", expresó Vernaci en una antigua publicación donde muestra al joven, del que se desconoce ocupación y cuyas redes sociales están cerradas.

Vicente cumplió años el 11 de septiembre y La Negra se encargó de compartir una serie de imágenes con él y un especial saludo. "Un bebito tan divino llegó a mi vida un 11 de septiembre que me cambió la idea del amor para siempre. Acompañarte hasta donde quieras y como sea. ¡Estar! ¡Amarte! ¡Ser feliz! Así es mi vida desde ese 11 de septiembre"., expresó.

Quién es el papá de Vicente Bonavetti

La Negra Vernaci comenzó una relación con Martín Bonavetti, papá de Vicente, en 1999. Actualmente se desempeña como subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales y La Negra confirmó que tiene una excelente relación con él.

"Algo tan simple y natural como tener un hijo para mí fue muy difícil. Hoy puedo decir que estoy muy orgullosa de mi hijo, y del papá que elegí para él", dijo tiempo atrás en el Planeta Urbano.

"Quería tener un hijo con ese tipo y no otro. Y lo tuve, no me arrepiento de nada. Una vez en terapia le dije: "¿Vos podes creer que lo soñé como San Martín?". Y el terapeuta me dijo: "Claro, el padre de la Patria"", dijo en otra entrevista.