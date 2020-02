Conocé al multimillonario que conquistó a Belén Francese

Belén Francese se prepara para su boda con el empresario mendocino, Fabián Lencinas.

El elegido por la "poetiza" es padre de dos hijas adolescentes y le pidió casamiento dos veces: en la segunda él se tatuó su nombre, se arrodilló y le regaló un anillo cuando cumplieron tres meses.

Instalada en San Rafael, Mendoza, donde junto a Nazarena Vélez está actuando en la obra teatral “El en mi cuerpo”, aseguró que su novio es muy cariñoso. “Yo le digo pegote y mil apodos más porque es súper tierno. El me propuso casamiento dos veces. La primera le dije que no, la rechacé, pero ahora me siento lista para dar el sí”, dijo Belén en diálogo con “Los Andes”.

Y después detalló cómo será la boda. “Va a haber una bendición de un sacerdote seguramente en el salón donde celebremos”, explicó.

Súper enamorada, Francese resaltó qué es lo que más le gusta de su pareja, quien no pertenece al medio. “Sería muy difícil que vivieran dos artistas en la casa, sería caótico. Es muy gracioso. Y yo le digo cualquier barbaridad, le pongo apodos insólitos. Por ejemplo anoche llegó a casa y vi que tenía cara de iguana. Se lo dije, y se tentó”.