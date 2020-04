Cris Morena y su confesión más difícil: contó que sufrió un abuso a los 5 años

Invitada a "PH, podemos hablar" Cris Morena por primera vez hizo una dura confesión. La artista reveló que fue víctima de un abuso a los 5 años y es la primera vez que lo cuenta públicamente.

Santiago Del Moro quiso saber si alguna vez Cris Morena y Lizy Tagliani, habían sufrido algún tipo de abuso, mientras en la mesa se hablaba de femicidios. Fue entonces que la creadora de Chiquititas abrió su corazón y sin dar muchos detalles, se confesó.

A continuación, el diálogo:

-Cris Morena: ¿De qué?

-Del Moro: De algún psicópata, de violencia de género

-Cris: ¿Violencia de género es abuso?

-Del Moro y Mauro Szeta: violencia verbal, física.

-Cris: Seguramente sí.

Luego, continuó hablando Lizy Tagliani. Pero cuando terminó, Andy le repreguntó a la empresaria qué había querido decir con sus preguntas. “Hay pocas mujeres que no tuvimos abusos. Solo eso te voy a decir. Muy pocas mujeres. Y seguramente también hay muchos varones que tuvieron abusos, porque muchos se olvidan que el abuso no tiene sexo. Y hasta ahí llegué", confesó ella.

Y continuó: "Sobre todo cuando tenés 5 años, es muy difícil. Creo que por eso me dediqué a los niños y a los jóvenes para tratar de salvarlos en lo que pude. Nunca lo dije, no me preguntes más. Fue hace muchos años y estoy sanándolo recién ahora. ¿Podés creerlo? Qué increíble, a esta altura de mi vida".