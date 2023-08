Los fanáticos del anime están a punto de sumergirse en un torbellino de acción y testosterona con la próxima llegada de la segunda temporada de "Baki Hanma", la adaptación del manga que estará disponible en Netflix.

Basada en el manga de Keisuke Itagaki, esta serie ganó popularidad en la plataforma y muchos fans del animé ya se hicieron adeptos. Sin embargo, si no estás familiarizado con la trama de "Baki", te traemos la forma de interiorizarte en este intrincado mundo a través de adaptaciones previas para ponerse en contexto.

El orden cronológico para disfrutar de “Baki Hanma”, la serie que es furor en Netflix

1. "Baki the Grappler" - Temporada 1 (2001):

La aventura comienza aquí, en esta adaptación inicial del manga. Con 24 episodios, esta temporada establece el escenario presentando a Baki Hanma, quien ansía superar a su padre Yujiro Hanma, el hombre más fuerte del mundo. Los primeros 13 años de la vida de Baki se exploran a medida que se embarca en un entrenamiento desafiante.

2. "Grappler Baki: The Ultimate Fighter" - OVA (1994):

Si bien es opcional, esta OVA de 45 minutos nos brinda una mirada más cercana al entrenamiento de Baki con su maestro de karate, Shinogi Koushou. Pueden encontrar este material también en el capítulo 18 de la primera temporada de "Baki the Grappler".

3. "Baki the Grappler" - Temporada 2 (2001):

Titulada "Grappler Baki: Maximum Tournament", esta temporada se desarrolla en el torneo de la arena Tokyo Dome, ofreciendo peleas intensas y una exploración profunda de la familia Hanma. Baki busca demostrar a su padre que es un oponente digno.

4. "Baki: Most Evil Death Row Convicts Special Anime" - Especial (Duración: 15 minutos):

Este especial introduce a cinco presos fugados de la cárcel que llegan a Japón. Aunque breve, proporciona un adelanto de futuros eventos de la serie.

5. "Baki" - Temporadas 1 y 2 (Netflix):

Las adaptaciones lanzadas en Netflix abren un nuevo capítulo en la historia de Baki. Las luchas se vuelven más salvajes, ya que varios prisioneros peligrosos buscan derrotar a Baki y demostrar su propia fuerza. Esto puede ser una entrada sólida para aquellos que deseen adentrarse en la saga sin haber visto los contenidos previos.

6. "Baki: Saga del Gran Torneo Raitai" - Parte 3 (Netflix):

La saga continúa en esta tercera parte, donde Baki se enfrenta a nuevos desafíos. Envenenado y debilitado, debe participar en el Torneo Raitai para obtener una cura. Aquí, se medirá contra algunos de los luchadores más fuertes del mundo, incluyendo a su propio padre.

De qué tratan las adaptaciones de Netflix sobre "Baki Hanma"

"Baki Hanma" - Primera Temporada (Netflix):

La última adaptación hasta la fecha se centra en la búsqueda de Baki por enfrentar a su padre Yujiro. Sin embargo, primero debe derrotar al prisionero "MR" de la Prisión Estatal de Arizona. Con 10 episodios, esta temporada ofrece una dosis de emoción concentrada.

"Baki Hanma" - Segunda Temporada (Netflix):

La segunda parte de "Baki Hanma" que fue estrenada este año, aunque está dividida en dos partes: la primera titulada "The Tale of Pickle & The Pickle War Saga" se lanzó el 26 de julio, pasado, mientras que la segunda parte, "The Father VS Son Saga", llegará el 24 de agosto.

