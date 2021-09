Damián Betular contundente sobre su relación con Dolli Irigoyen: "Ella fue..."

En las últimas semanas, trascendieron algunos rumores sobre una supuesta pelea entre Damián Betular y Dolli Irigoyen. Ambos, comparten pantalla en Telefe ya que son jurados de la segunda temporada de Bake Off por lo que las versiones cobraron especial magnitud ya que de haber mala onda entre ellos, sería un verdadero escándalo. Ahora, en una entrevista con La Once Diez, el pastelero fue contundente sobre cómo es su vínculo con la pastelera.



Para dejar muy en claro que está todo bien entre ellos, Betular explicó que “fue mi maestra mucho tiempo, trabajé con ella muchísimo. Dolli me sigue dando consejos para un montón de cosas, me reta, discutimos, charlamos”.



“Tenemos una relación hermosa, como la que cualquiera tendría con una mamá que se aman pero a veces te peleás. Yo la quiero mucho a Dolli, es la mamá pollo, es una amiga”, enfatizó Damián Betular negando así los trascendidos sobre que entre ellos habría mala onda.

Qué dijo Damián Betular sobre el escándalo en Bake Off con Samanta Casais

Por otra parte hizo alusión a la nueva temporada de Bake Off y al escándalo que se generó en la última edición cuando se descubrió que la ganadora tenía conocimientos previos de pastelería profesional: “Yo creo que se aprende de todo. Que Samantha esté tranquila en su casa y disfrute su maternidad, ahora hay que mirar para adelante”.



“La producción habrá tomado los recaudos para que los participantes cumplan y sean fieles a la declaración jurada, a ver, nadie mató a nadie. La gente en pandemia cocinó mucho en sus casas, aprendió y empezaron a vender eso pasó y no podemos juzgar si lo hacen, los límites están claros y la producción se ocupó”, cerró Damián Betular.