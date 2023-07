Darío Barassi y "Soy Rada" revelan los secretos detrás de C.H.U.E.CO.: "Fue muy desafiante"

C.H.U.E.CO., la nueva serie original de Disney para toda Latinoamérica, ya se encuentra disponible en la plataforma. Previo a su estreno, CARAS habló con Darío Barassi y Agustín “Soy Rada” Aristarán, protagonistas de la sitcom que ya está generando revuelo.

En C.H.U.E.C.O, Juan Gustozzi (Barassi) es un profesor de música y padre de Delfina, Martín y Vicente, a quienes cría en su casa de México con la ayuda de Amanda (Consuelo Duval), el ama de llaves. Juan hace grandes esfuerzos para pagar las cuentas, pero su suerte cambia radicalmente cuando recibe como herencia una gran fortuna. Pero este dinero viene con una condición: hacerse cargo de Chueco (Soy Rada), la mascota chimpancé del tío fallecido.

“A mí me volvió loco cuando leí la historia y esta oportunidad desafiante de trabajar con un elenco de chicos y que aparezca un personaje que iba a estar animado, en ese momento yo no sabía cómo iba a aparecer. Era todo un desafío y me divirtió mucho”, aseguró Barassi.

“Al ser dos actores que manejamos el código de la comedia, hacer una sitcom es como ideal, es hermoso. Tiene todo el ritmo y en este caso que el compañero de escena sea un ¿muñeco? ¿Es un pecado decirlo así?”, agregó Soy Rada, destacando que eso “es algo maravilloso”.

C.H.U.E.CO. y las referencias a series como “Alf” o “La Niñera”

Cuando salió el tráiler de C.H.U.E.CO. semanas atrás muchas fueron las referencias que algunas personas encontraron con otros queridos personajes, como el caso de “Alf”. Al ser un muñeco, manejado por titiriteros, Chueco nos recordó a ese querido personaje extraterrestre.

Por su parte, la interacción de algunos personajes, como el de Consuelo Duval y su irreverencia, nos hicieron recordar a la querida Fran Dresher en “La Niñera”.

Estas comparaciones no escaparon a Barassi, quien habló de lo que sintió cuando vio el tráiler y el revuelo que se armó: “Me hago cargo de que cuando salió el tráiler esto pasó, pero no fue así cuando me llegó el guión. Es la primera vez que Disney origina una comedia desde Latinoamérica, pero como cualquier ficción es obvio que por la mecánica te puede recordar a otros formatos”, aseguró.

-Nadie se esperaba lo de C.H.U.E.CO. , especialmente cuando salió el tráiler con la voz de Rada...

Agustín Aristarán: -Se lo come crudo Chueco a Juan (dijo el humorista en referencia al personaje de Barassi).

Darío Barassi: -Un poco me pasó eso cuando traje a mi hija con sus compañeras al set, estaban todas fascinadas con “puppet”, no paraban de traerles bananas y todo el equipo que lo maneja se prestó el show. Ahí me di cuenta de que esto iba a funcionar, al ver a chicos de 4 o 5 años interactuando con él.

-Sí, además porque Chueco tiene un humor particular, es osado, para nada infantil…

AA: -Es un sinvergüenza, cuando me contaron del proyecto también me dijeron eso, que era un vago, pillo. Me copó que en una sitcom de Disney hubiera un simio que tome whisky.

D.B: -Chueco viene a ordenar toda la dinámica de la familia, tiene esa simpatía porteña y es muy encantador.

Cómo fue ponerse en la piel de Chueco

En la charla, Agustín “Soy Rada” Aristarán” habló sobre el trabajo de voz que hizo con Chueco. “Yo no doblé en vivo, había una voz de referencia, fue mi segunda experiencia como doblajista, y cuando fui a ver el set me volví loco, ya que está elevado para poder facilitar a los titiriteros que van a estar con el puppet y que puedan ir por abajo”, contó.

“A mí me llega ese capítulo terminado y con una voz de referencia, entonces en ese tiempo de voz, tenía que hacer coincidir el movimiento de la mandíbula y los gestos con la actuación y el texto. ¿Pensabas que era fácil?”, agregó.

Por su parte, Darío aseguró que al conocer a Agustín y su humor, todo fue más fácil. Además dijo que para él "Chueco tiene vida". "Está tan bien hecho, parece que te mira y que te habla. Obvio que es un puppet, pero el trabajo era muy delicado, antes de cada escena le humedecían los ojos, le acomodaban el pelo", contó.

Luego, tanto Barassi como Aristarán destacaron el trabajo con una empresa como Disney, aunque sea algo que les da nervios. "Lo bueno de este laburo es que se presenten cosas novedosas y enriquecedoras. Yo soy un tipo ambicioso con mi carrera y estar en Disney es desafiante. Esto va a amplificar a mi público. Tengo un poquito de nervio, pero sé que va a funcionar", dijo Darío.

"Disney lo hace todo muy fácil, muy familiar y muy cercano. Los nervios van a estar porque se va poder ver en muchos países, de hecho nos vimos doblados ya", contó "Soy Rada", también muy entusiasmado con la oportunidad.

C.H.U.E.C.O. cuenta con 13 episodios de 30 minutos de duración y ya está disponible en Disney Plus.