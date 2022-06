Piqué sufre por Shakira y está arrepentido: "Aguantó circunstancias para nada bonitas"

Un nuevo capítulo se suma a esta intrigante historia en la que Shakira y Gerard Piqué son protagonistas. Tras doce años juntos, decidieron ponerle punto final a su amor. Bueno, mejor dicho fue él quien tomó la decisión ya que hay quienes aseguran que estaba decidido a rehacer su vida con una joven de 22 años y que tenía la necesidad de dejar de esconderse de la prensa para mostrarse junto a ella de forma libre. Sin embargo, la nacida en Barranquilla no estaba del todo convencida de tirar tantos años juntos a la basura y hay quienes afirman que hasta le pidió a su ex pareja que hicieran terapia. Pedido al que el catalán se negó de forma rotunda.



Cada detalle que se fue filtrando a la prensa especializada del corazón dejaron mal parado a Piqué: que sale de fiesta todos los días, que le ha sido infiel a la colombiana durante mucho tiempo, que no se cansa de conquistar nuevas mujeres a cada hora... Sin embargo, quien se pronunció a su favor ahora fue -ni más ni menos- que Joan Laporta, actual presidente del club en el que Gerard juega, el Barcelona FC.

Otras épocas: Gerard Piqué aún mantiene sus fotos con Shakira en las redes sociales.

En ese sentido, el empresario salió a "limpiar" el buen nombre del deportista, quien se ha visto un poco perjudicado en su imagen pública desde que se ha hecho conocida la noticia de la separación.

Joan Laporta habló de la separación de Piqué y Shakira

Joan Laporta aseguró que “Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho al equipo”, le confesó a la revista ¡Hola!.

En familia: la colombiana y el catalán junto a sus hijos, Sasha y Milan.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”, cerró al medio español, el señor Laporta.

Por otro lado, a estas declaraciones se le suman algunos rumores que dicen que Piqué se siente arrepentido de su decisión, aunque parece que Shakira se niega a una reconciliación. De todas formas, en los últimos días se supo que Gerard Piqué estuvo de viaje por Oslo y allí se lo vio muy bien acompañado por una joven rubia. ¿La misma que lo impulsó a separarse de Shakira?