VIDEO | Diego Korol presentó a su familia por primera vez en televisión

Diego Korol lleva años en la TV argentina y en la radio entreteniendo a todo un país, pero poco se sabe de su vida privada ya que tiene un muy bajo perfil, ahora en esta oportunidad abrió su corazón al visitar a Tomás Dente en "Vino para Vos" donde presentó a su familia, su esposa Romina y su hijo José de 5 años quienes le grabaron emotivos videos tras los que él no pudo contener su emoción.

“A Romina la conocí en 2011. Se fue dando con el tiempo, pero poco tiempo. Nos quedamos juntos, pero ella tenía un viaje de estudios a Londres que eran como 45 días. Yo la conocí y a los 20 días se iba, entonces era como que los dos tratamos de llegar con dignidad a esa fecha a ver qué pasaba después. Y en medio de ese viaje yo me fui a visitarla”, contó Diego cuando el conductor le preguntó si se enamoró a primera vista.

Luego con un video casero su esposa apareció en TV para darle un mensaje: "Seguramente no te digo lo suficiente lo feliz que me hacés y lo orgullosa que estoy de haber formado esta familia con vos. De haber formado esta familia sin ficciones, tan humana y tan real. Sos una persona íntegra y leal, leal con la gente que está a tu alrededor y con lo que pensás. Te amo mucho".

Luego de escucharla ya un Korol emocionado dijo: "Ella es la mujer de mi vida, la madre de José. Es la mujer con la cual formé una familia y va a seguir", y luego al ser consultado si tenía pensado agrandar la familia respondió: "Ella no está muy convencida de agrandar la familia, y hoy José tampoco, no quiere saber nada. Van ganando 2 a1, pero bueno".

Finalmente apreció con su uniforme del colegio su hijo con un breve pero amoroso mensaje: "Hola pa, te amo mucho. Me encanta jugar con vos".

“Trato de estar mucho con él para disfrutarlo, para compartir con él. Buenas, malas, hay momentos y edades mejores y peores. Yo lo reto cuando hay riesgo, pero Romina tiene más presente el tema del límite y tiene miedo de que no ponerle los límites ahora sea contraproducente. A mi me parece que no, lo reto cuando pone en riesgo su vida o la de los demás", cerró sobre la crianza del niño.

Mirá el video con los emotivos mensajes a Diego Korol

Diego Korol dio negativo de COVID-19. Su palabra

Luego de que se confirmaran distintos casos de Covid-19 en canales de televisión, en radio Pop confirmaron hace unos días el primer positivo por Coronavirus. "Se trata de un productor del programa “Despierta Corazón” (6 a 9 hs). Ante la confirmación, hemos activado el protocolo sanitario aislando de manera preventiva a todos sus compañeros por 15 días", dijeron desde la emisora en un comunicado oficial sobre el ciclo radial que conduce el carismático Diego Korol.

Por precaución, aunque el conductor no tenía síntomas, fue hisopado como el resto de sus compañeros y hoy al mediodía recibió la feliz noticia de que su análisis resultó negativo. En Diálogo con CARAS Digital, el propio conductor lo confirmó: "Negativo. Estoy tranquilo, feliz. Aliviado. Por supuesto que me abracé con mi familia y mi estado de ánimo cambió totalmente. Estaba preocupado pero no desesperado sabía que tenía que esperar", contó él y agregó.

"Supongo que ahora puedo ir a hacer las compras, hacer vida normal, ya que no contraje el virus. Igualmente en unas horas tenemos que hablar con el doctor de la radio, pero repito, creo que puedo hacer todo normal. ¡Menos mal que no mandaron con positivo! Gracias por respetar el tiempo de espera para hacer un anuncio", finalizó Korol.