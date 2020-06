Diego Korol dio negativo de COVID-19. Su palabra

Luego de que se confirmaran distintos casos de Covid-19 en canales de televisión, en radio Pop confirmaron hace unos días el primer positivo por Coronavirus. "Se trata de un productor del programa “Despierta Corazón” (6 a 9 hs). Ante la confirmación, hemos activado el protocolo sanitario aislando de manera preventiva a todos sus compañeros por 15 días", dijeron desde la emisora en un comunicado oficial sobre el ciclo radial que conduce el carismático Diego Korol.

Por precaución, aunque el conductor no tenía síntomas, fue hisopado como el resto de sus compañeros y hoy al mediodía recibió la feliz noticia de que su análisis resultó negativo. En Diálogo con CARAS Digital, el propio conductor lo confirmó: "Negativo. Estoy tranquilo, feliz. Aliviado. Por supuesto que me abracé con mi familia y mi estado de ánimo cambió totalmente. Estaba preocupado pero no desesperado sabía que tenía que esperar", contó él y agregó.

"Supongo que ahora puedo ir a hacer las compras, hacer vida normal, ya que no contraje el virus. Igualmente en unas horas tenemos que hablar con el doctor de la radio, pero repito, creo que puedo hacer todo normal. ¡Menos mal que no mandaron con positivo! Gracias por respetar el tiempo de espera para hacer un anuncio", finalizó Korol.