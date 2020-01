El lapidario comentario de Jorge Rial contra Luis Ventura

Días atrás, Jorge Rial hizo un sorpresivo anuncio que involucra a varios de los ex integrantes del ciclo que conduce en América, entre ellos a Luis Ventura. Es que Intrusos cumple 20 años y el periodista propuso que vuelvan a pasar por el programa todos aquellos que fueron integrantes.

Sin embargo, lejos de aceptar, llegó la contundente y cruda respuesta de Luis Ventura: “Ya está, no puedo volver adonde me echaron. Estoy cansado de que me invite a casamientos a los que después no me invitan, cumpleaños a los que después no me invitan. Estoy cansado de que me diga que vamos a tomar un café para aclarar las cosas, y después nunca me llama”.

Frente a estos dichos, Rial recogió el guante. ¿Y lo ninguneó? Sus seguidores de Instagram quisieron saber: “¿Qué pasó con Ventura, que se enojó?”. Jorge replicó: “¿Con quién se enojó?”, dejando entrever que no registró lo sucedido con su colega.