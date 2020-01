La extraña decisión que Jorge Rial tomó sobre su futuro en Intrusos

Hace 20 años que “Intrusos” está al aire y por ese motivo Jorge Rial hizo un sorpresivo anuncio que involucra a varios de los ex integrantes del ciclo que conduce en América.

“Me tomo un descanso, por primera vez me tomo un descanso, nunca lo hice, pero me voy a tomar enero y febrero de descanso. No sólo yo, sino ustedes también, de descansar de mí, veinte años viéndome, ya…Así es que me voy a descansar y a rearmar ‘Intrusos’ para lanzarlo con todo en marzo. Creo que me lo merezco, y ustedes también”, contó.

Asimismo, el periodista aseguró que al programa irán algunos de sus ex panelistas; es decir todas aquellas figuras que en algún momento formaron parte del show. ¡Claro! Luis Ventura y Viviana Canosa también son parte de esa selecta lista.