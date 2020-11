El pícaro ida y vuelta entre Natalia Oreiro y Celeste Cid

En las últimas horas se generó un pícaro ida y vuelta entre Celeste Cid y Natalia Oreiro, que fue muy comentado por sus fans en las redes.

Y es que Cid compartió con sus seguidores un hermoso video en el que se la puede ver disfrutando de la naturaleza. La actriz decidió musicalizarlo con la canción “La vie en rose”, de Edith Piaf, y generó la reacción de la uruguaya.



“Ayer leí algo que me quedó dando vueltas…’que enorme fuerza de voluntad hay que tener para no ir perdiendo el optimismo’…el mundo duele”, expresó Celeste Cid junto a las imágenes que recolectaron infinidades de reproducciones.







Citando a Piaf, Cid sumó: “Me gusta la letra de esta canción porque dice ‘cuando me toma en sus brazos y me canta bajito, veo la vida en rosa”.



Fue entonces que Natalia Oreiro también hizo referencia a la letra de la canción: “Entró en mi corazón un poco de felicidad, cuya causa conozco”, escribió. A lo que Celeste subió la apuesta y completó: “Y tan pronto lo vi, sentí mi corazón saltar”.