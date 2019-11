Graciela Alfano arremetió con todo contra las fans de Axel

Luego de que Axel se presentara en la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo, Entre Ríos, y se refiriera por primera vez a la denuncia por abuso que se le inició en Río Negro, Graciela Alfano y el panel de "Los Angeles a la Mañana" debatieron sobre el tema y la panelista fue directo al hueso y el corazón de las fans del popular músico.

Primero fue Ángel de Brito quien tomó la palabra y dijo: “Entiendo a las fans, que están enojadísimas con este tema pero son cuestiones judiciales y van a tener que esperar la respuesta de la Justicia porque acá hay una denuncia judicial” y luego de escucharlo "Grace" salió con todo.

“Yo le hablo a las fans: ¿ustedes son mujeres? Porque estar enceguecidas me parece una cosa espantosa. Si hay una denuncia, esperen a la Justicia. No sé si es culpable o inocente, pero estar latigueando a una pobre chica que está denunciando algo y no quiere nada…”.

En el festival, el músico había dicho: "Mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso. Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz y tenemos plena confianza en la Justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca" y horas después tuiteo que había sido la noche más importante de su vida.

Fue la noche más importante en mis 20 años de carrera!!! Gracias Crespo y a tod@s por estar y creer siempre ♥️ pic.twitter.com/aajeq1sXun — Axel (@AxelOficial) November 11, 2019