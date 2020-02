Desde su cuenta oficial de Instagram, Fernanda Callejón compartió unas fotografías en la que se la puede ver más radiante que nunca. Así es, la morocha posó frente al espejo luciendo su lomazo a los 53 años con una microbikini, totalmente natural y sin retoques.

"Body Time. Estas fotos me las saqué este finde mientras Gio jugaba en la pile!!! Estoy tan feliz con este cambio que quería subir una, pero como no me decidía por cual aquí te las comparto a todas!!! A vos cual te gusta mas?", escribió la vedette en sus redes sociales y el post estalló de likes y de los comentarios más variados.

La historia de la maternidad de la intérprete conmovió a todos ya que después de un tiempo de intentos, la actriz fue mamá de Giovanna. Actualmente tiene cuatro años, es una verdadera celebridad en el mundo digital, cada tanto sorprende con algún que otro video viral y sus padres la celebran.

¡Mirá las fotos!.