Fuerte confesión de Marta Fort sobre lo que no le gusta de su cuerpo: "Por eso me..."

Marta Fort se animó a confesar parte de sus inseguridades y reveló qué es lo que menos le gusta de su cuerpo.

Mediante un intercambio con sus seguidores, la hija de Ricardo Fort confirmó que existe una parte de ella que no le gusta.

"Sos bellísima, ¿pero alguna vez tuviste alguna inseguridad?", le preguntó una seguidora. "Sí, mis brazos... Por eso me los tatúo", confesó ella.

Fuerte confesión de Marta Fort sobre lo que no le gusta de su cuerpo.

A pesar de mantener un perfil más bajo que su papá, Marta Fort tuvo la oportunidad de hablar a corazón abierto sobre su vínculo con el mediático empresario.

Tiempo atrás, Marta Fort habló con Ángel de Brito y confirmó que mantenía una relación distante con Ricardo. "El tenía el dilema de que al ser gay tenía más afinidad con los chicos, entonces estaba más con mi hermano, hasta que después entendió", dijo.

Sobre la elección sexual de su papá, la joven de 17 años aseguró que sabía que era gay. "Lo supimos siempre y por eso yo también tengo la mente abierta ahora", asumió.

Marta y Felipe Fort junto a Ricardo.

Felipe y Marta Fort hablaron de la posibilidad de conocer a la mujer que los gestó

Marta y Felipe Fort hablaron en exclusiva para CARAS sobre la posibilidad de conocer a la mujer que los gestó.

Ricardo Fort fue uno de los primero argentinos en ser papá mediante la subrogación de vientre, método no tan común en esos momento. Sobre esta decisión del empresario, Marta y Felipe se mostraron orgullos y se refirieron a la posibilidad de conocer a la mujer gestante o la donante de óvulos.

Marta y Felipe Fort.

"Papá cumplió su sueño. Él nos quería solo para él y por eso lo eligió de esa manera.", dijo Marta sobre la decisión de Ricardo.

Luego, sobre la inquietud de conocer a la donante de óvulos o la mujer que los gestó la joven fue contundente. "No, yo jamás. Considero que padre y madre son quienes te guían. No me importan. Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa