Gianinna Maradona preocupada por la salud de Diego: "Me parte el alma"

El cumpleaños número 60 de Diego Armando Maradona tuvo gran repercusión. De hecho, él se mostró en la previa del partido que Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó por 3 a 0 a Patronato y también generó repercusiones, aunque no por las mejores razones. Su hija, Gianinna no tardó en reaccionar a estar imágenes que se hicieron virales, en las que se podía ver a Maradona un tanto "anestesiado".



Un fan del Diez utilizó las redes para manifestar su preocupación por la salud del DT y no perdió la oportunidad de arrobar a Gianinna Maradona, quien contestó.

"Me duele ver a Diego así como estaba hoy, lo tienen dopado y no hay razón de ser para que alguien de 60 años -lúcido y fuerte- como él esté así... Caminando del brazo de alguien, ido, casi sin poder hablar. Ojalá Gianinna y la gente que lo aman de verdad puedan sacarlo de este nuevo infierno”, expresó el fan.







Lejos de dejarlo pasar, Gianinna Maradona se sumó a la consternación popular: "Me parte el alma", expresó ella de forma contundente, dejando entrever su preocupación y, a la vez, dándole la razón al seguidor de su papá.

Internado en La Plata

En medio de las especulaciones sobre su salud, este lunes por la tarde trascendió que el deportista fue internado en La Plata, ciudad donde reside actualmente. Al parecer, el astro fue hospitalizado para realizarse chequeos médicos tras su desmejorado estado el día viernes cuando Gimnasia y Esgrima de La Plata realizó un partido homenaje.

Por el momento, se informó que esta internación no está relacionada al COVID-19 ya que los últimos testeos que le realizaron dieron negativo.

Los fans haciendo fuerza

Tras la internación del ídolo, cientos de fans del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, que Maradona dirige, se acercaron a las inmediaciones de la Clínica Ipensa, donde Diego está internado, y mostraron su apoyo.



Con pintadas y carteles, los hinchas le desearon mucha fuerza para salir de este difícil momento.