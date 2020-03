Guido Süller: "Me estoy transformando en un pansexual"

Guido Süller (58) habló en exclusiva con Caras Digital y dio detalles de su nuevo vínculo con Claudia Morelli, una mujer de 52 años con quien convive hace un mes. El excomisario a bordo​ argentino confirmó su separación de Tomasito y presentó en público a su nueva compañera de vida.

"Ella fue la que me cuidó cuando estuve internado. Uno busca compañerismo, diálogo, comprensión, contención y yo en ella lo encuentro. Siempre dije que queria envejecer con alguien, nunca dije qué género sería. Estoy viviendo en la casa de ella y estoy contento porque la soledad no es buena compañera. Tomás me hizo muchas cosas feas, humillantes y muy desagrables", comenzó.

Luego, en diálogo con este medio continuó: "Claudia, es una amiga de toda la vida, ella es mas chica que yo. Entramos a volar en aerolíneas siendo auxiliares de cabotaje hace unos 30 años, la amistad que tenemos es de 31 años, ella vivió un desamor y yo también. Yo me casé con él en 2018, me saparé y me dejó pasar la navidad solo".

"Ahora estoy viviendo con Claudia, ella me da una contención muy grande. No se si esta ejerciendo el rol de madre, no me lo cuestiono, yo siempre dije que buscaba alguien para envejecer. Siempre dije que planeaba mi vejés con alguien, lo hice con Tomás y me equivoqué. Tenía miedo de caer en un poso de tristeza y depresión", agregó el aquitecto.

Respecto a su expareja, el actor precisó: "Él no me dijo nada, es todo muy reciente. Ella acaba de romper con su novio y yo con mi marido, pienso que no me amaba. No se que va a pasar, lo importante es que no me siento exigido. Con Tomás todo era diferente, reclamos, celos y peleas. Me estoy transformando en un pansexual. Quiero correr la última recta de mi vida y morirme feliz".